LÍDERES DA PUBLICIDADE ESTABELECEM CAMINHO PARA CARBONO ZERO LÍQUIDO MUNDIAL DO SETOR

O programa Ad Net Zero foi lançado no Reino Unido em novembro de 2020 pela Advertising Association, ISBA e IPA e conta com mais de cem anunciantes, agências, proprietários de mídias comerciais e empresas de produção entre seus membros. Todos os parceiros da coalizão global são adeptos no Reino Unido e assumiram o compromisso de elaborar planos para estender o Ad Net Zero a outros mercados importantes. O foco do novo grupo Ad Net Zero será estabelecer rapidamente planos de implementação nos principais mercados de publicidade com enfoque imediato nos Estados Unidos e na UE, trabalhando em parceria com a equipe do Reino Unido. A próxima atualização será apresentada no Ad Net Zero Global Summit, que será realizado on-line nos dias 9 e 10 de novembro, juntamente com a COP27. No futuro, o progresso será compartilhado e discutido no Cannes Lions a cada verão e na Cúpula Global todo ano, em novembro, paralelamente à COP, para que se mantenha o impulso durante esta década crítica.