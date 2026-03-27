Die Hainan Daily Press Group und die malaysische Tageszeitung Nanyang Siang Pau veröffentlichen gemeinsam eine ASEAN-Investitionsumfrage - anlässlich von 100 Tagen Sonderzollbetrieb in der Freihandelszone Hainan.

HAIKOU, China, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Eine Umfrage des Hainan International Media Center hat ergeben:

Mehr als 70 Prozent der befragten ASEAN-Unternehmen erkennen den strategischen Wert Hainans als „Transit- oder Reexportplattform" für den Eintritt in den chinesischen Festlandmarkt an. Dies geht aus einem gemeinsamen Bericht hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde, als der Freihandelshafen Hainan (Hainan FTP) den 100sten Tag seit dem Start des inselweiten Sonderzollbetriebs am 18. Dezember 2025 beging.

Full-page coverage in the March 27, 2026, editions of Nanyang Siang Pau (Page B5) and Hainan Daily (a double-page spread on Pages A06/07), featuring the report of the Survey on ASEAN Enterprises' Willingness to Invest in Hainan Against the Backdrop of Special Customs Operations.

In dem Maße, in dem die politischen Vorteile des Sonderzollbetriebs zum Tragen kommen, wächst die Begeisterung der ASEAN-Unternehmen für Investitionen in Hainan stetig. Die Veröffentlichung dieses Berichts stellt aus der Sicht der ASEAN-Unternehmen eine direkte Referenz für die Vertiefung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Hainan und ASEAN dar und trägt dazu bei, dass sich Hainan zu einer wichtigen Drehscheibe für chinesische Unternehmen auf dem Weg in die Welt und für ASEAN-Unternehmen beim Eintritt in den chinesischen Markt entwickelt.

Die Umfrage, die von der Hainan Daily Press Group und Malaysias einhundert Jahre alten Finanzzeitung Nanyang Siang Pau über das Hainan International Media Center (HIMC) ASEAN Liaison Center durchgeführt wurde, kombinierte Online-Fragebögen mit gründlicher Feldforschung, die im November 2025 durchgeführt wurde. Der Bericht, der 106 Unternehmen in Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Laos umfasst – darunter KMU, Start-ups und professionelle Investorenorganisationen aus den Bereichen Produktion, Handel und Logistik, Dienstleistungen und digitale Wirtschaft –, zeigt, dass die Unternehmen in den ASEAN-Staaten von der Beurteilung der „politischen Attraktivität" zu einer umfassenden Bewertung der „institutionellen operationellen Machbarkeit" übergegangen sind.

Die Unternehmen betrachten den Hainan FTP inzwischen eher als ein „institutionelles Projekt" denn als einen einzelnen Industriepark oder eine Steueroase. Nach den Ergebnissen der Befragung übertraf die „finanzielle Unterstützung und Erleichterung" die Erwartungen der Unternehmen und wurde zur wichtigsten Priorität für staatliche Unterstützung. Diese Erwartungen wurden dicht gefolgt von „Rechtsstaatlichkeit und Marktumfeld" und „politische Auslegung und Orientierung".

Die Umfrage zeigt, dass ASEAN-Unternehmen von Hainan erwarten, dass es als „Pufferzone" und „Schnittstellenzone" fungiert, die anhand konkreter Fallstudien und szenariobasierter Anleitungen bei der Gründung von Unternehmen, dem Zugang zum heimischen Markt und dem Umgang mit Compliance-Risiken hilft.

Um den zweisprachigen Bericht zu lesen, kopieren Sie bitte den folgenden Link und fügen ihn in die Adresszeile in Ihren Browser ein: https://www.hicn.cn/page?n=2810678&m=1&s=1044&l=1021.

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