Le Hainan Daily Press Group et le Nanyang Siang Pau de Malaisie publient conjointement une enquête sur l'investissement dans les pays de l'ASEAN, alors que Hainan FTP marque 100 jours d'opérations douanières spéciales.

HAIKOU, Chine, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Un rapport de Hainan International Media Center :

Selon un rapport conjoint publié vendredi, alors que le port de libre-échange de Hainan (Hainan FTP) célébrait le 100e jour depuis le lancement, le 18 décembre 2025, des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île, plus de 70 % des entreprises de l'ASEAN interrogées reconnaissent la valeur stratégique de Hainan en tant que « plateforme de transit ou de réexportation » pour pénétrer le marché de la Chine continentale.

Full-page coverage in the March 27, 2026, editions of Nanyang Siang Pau (Page B5) and Hainan Daily (a double-page spread on Pages A06/07), featuring the report of the Survey on ASEAN Enterprises' Willingness to Invest in Hainan Against the Backdrop of Special Customs Operations.

Alors que les dividendes des opérations douanières spéciales continuent d'être distribués, l'enthousiasme des entreprises de l'ASEAN pour investir à Hainan ne cesse de croître. La publication de ce rapport constitue une référence directe, du point de vue des entreprises de l'ASEAN, pour l'approfondissement de la coopération économique et commerciale entre Hainan et l'ASEAN, aidant ainsi Hainan à devenir une plaque tournante importante pour les entreprises chinoises qui s'internationalisent et les entreprises de l'ASEAN qui pénètrent sur le marché chinois.

L'enquête, menée par le Hainan Daily Press Group et le média financier centenaire malaisien Nanyang Siang Pau par l'intermédiaire du Hainan International Media Center (HIMC) ASEAN Liaison Center, associe des questionnaires en ligne à des recherches approfondies sur le terrain menées en novembre 2025. Couvrant 106 entreprises en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande et au Laos – y compris des PME, des startups et des institutions d'investissement professionnel couvrant l'industrie manufacturière, le commerce et la logistique, les services et l'économie numérique – le rapport révèle que les entreprises de l'ASEAN sont passées de jugements « d'attraction politique » à des évaluations complètes de « faisabilité opérationnelle institutionnelle ».

Les entreprises considèrent désormais Hainan FTP comme un « projet institutionnel » plutôt que comme un simple parc industriel ou un paradis fiscal. Selon les résultats du classement, le « soutien financier et la facilitation » ont dépassé les attentes des entreprises, devenant la priorité la plus importante pour le soutien du gouvernement. Ces attentes sont suivies de près par « l'État de droit et l'environnement du marché » et « l'interprétation et l'orientation des politiques ».

L'enquête indique que les entreprises de l'ASEAN attendent de Hainan qu'elle joue le rôle de « zone tampon » et de « zone d'interface », en fournissant des orientations sur le parcours opérationnel au moyen d'études de cas concrets et d'instructions basées sur des scénarios concernant l'établissement d'opérations, l'accès au marché intérieur et la gestion des risques liés à la conformité.

Pour lire le rapport bilingue, veuillez copier et coller le lien suivant dans votre navigateur : https://www.hicn.cn/page?n=2810678&m=1&s=1044&l=1021.

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