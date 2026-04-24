Die HIMSS26 Europe heißt in Kopenhagen führende Experten aus dem Bereich der Gesundheitsinnovation willkommen

KOPENHAGEN, Dänemark, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Die HIMSS European Health Conference & Exhibition 2026 bringt vom 19. bis 21. Mai 2026 in Kopenhagen, Dänemark, führende Persönlichkeiten aus den Bereichen digitale Gesundheit und Pflege zusammen. Als eine der führenden Veranstaltungen für Innovationen im Gesundheitswesen rückt die Konferenz hochkarätige Referenten und wegweisende Diskussionen in den Mittelpunkt, die sich mit den drängendsten Herausforderungen und Chancen im gesamten Gesundheitsökosystem befassen.

The annual HIMSS European Health Conference & Exhibition is the epicenter of healthcare innovation, where leaders, clinicians and policymakers from across the continent connect, exchange bold ideas and develop breakthrough solutions.

Die Anmeldung für die HIMSS26 Europe ist jetzt möglich. Dort können die Teilnehmer die neuesten Trends, Lösungen und Strategien erkunden, die die Zukunft von Gesundheit und Technologie prägen. Die Konferenz wird eine hochkarätige Riege globaler Experten versammeln, die Einblicke in Schlüsselbereiche wie künstliche Intelligenz, digitale Transformation, Innovationen im Personalwesen und Frauengesundheit bieten.

Zu den Referenten gehören Karen Hao, preisgekrönte KI-Reporterin und Bestsellerautorin der New York Times; Rowland Illing, Global Chief Medical Officer und Director of Healthcare and Life Sciences bei AWS; Jessica Morley, Forscherin für künstliche Intelligenz an der Yale University; sowie Maaike Steinebach, Gründerin und CEO von Femtech Future Limited und Mitbegründerin des Women's Health Innovation Council. Auf dem Programm steht zudem eine Podiumsdiskussion mit führenden Führungskräften aus der Technologiebranche, bei der Stimmen aus der gesamten Branche zusammenkommen, um die Zukunft des Gesundheitswesens, der Innovation und der sich wandelnden Arbeitswelt zu erörtern.

HIMSS (die Healthcare Information and Management Systems Society) bringt im Rahmen der Jahreskonferenz ihre einzigartige, datengestützte Perspektive ein und verbindet Politik, Praxis und Innovation. Die Teilnehmer profitieren vom Zugang zu evidenzbasierten Erkenntnissen, Fallstudien aus der Praxis und einem kooperativen Umfeld, das fundierte Entscheidungsfindung unterstützt und die digitale Transformation im Gesundheitswesen regionenübergreifend beschleunigt.

Pressevertreter, potenzielle Medienpartner und Podcaster, die an einer Teilnahme an der HIMSS26 Europe interessiert sind, werden gebeten, einen Berichterstattungsplan per E-Mail an das HIMSS Strategic Communications Team unter [email protected] zu senden.

Informationen zu HIMSS

Die HIMSS (die Healthcare Information and Management Systems Society) ist eine missionsorientierte, unabhängige Vereinigung, ein weltweit führender Vordenker und ein Berater, der sich der Schaffung einer informierten und handlungsfähigen Gemeinschaft aus Anbietern, Innovatoren und Einzelpersonen verschrieben hat. Die HIMSS zeichnet sich dadurch aus, dass sie strategische und visionäre Ideen mit der praktischen Umsetzung verbindet und so Gesundheitssysteme und Regierungen weltweit dabei unterstützt, messbare Ergebnisse für die Zukunft des Gesundheitswesens und der Pflege zu erzielen.

HIMSS Medienkontakt:

Morgan Searles

[email protected]

+1.312.915.9540

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