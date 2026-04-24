HIMSS26 Europe accueille à Copenhague des intervenants de renommée mondiale à la pointe de l'innovation dans le domaine des soins de santé

COPENHAGUE, Danemark, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- La Conférence et exposition européenne sur la santé HIMSS 2026 réunira les principaux acteurs de la santé et des soins numériques du 19 au 21 mai 2026 à Copenhague, au Danemark. Cet événement, qui est l'un des principaux rassemblements consacrés à l'innovation dans le domaine des soins de santé, mettra en avant des intervenants de renommée mondiale et des discussions de pointe sur les défis et opportunités les plus pressants dans l'écosystème de la santé.

The annual HIMSS European Health Conference & Exhibition is the epicenter of healthcare innovation, where leaders, clinicians and policymakers from across the continent connect, exchange bold ideas and develop breakthrough solutions.

Les inscriptions sont ouvertes pour HIMSS26 Europe, où les participants exploreront les dernières tendances, solutions et stratégies qui façonnent l'avenir de la santé et de la technologie. La conférence accueillera une liste distinguée d'experts mondiaux, offrant des perspectives dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la transformation numérique, l'innovation relative à la main-d'œuvre et la santé des femmes.

Parmi les intervenants figurent Karen Hao, journaliste primée spécialisée dans l'IA et auteur de best-sellers du New York Times ; Rowland Illing, responsable médical mondial et directeur des soins de santé et des sciences de la vie chez AWS ; Jessica Morley, chercheuse en intelligence artificielle à l'université de Yale ; et Maaike Steinebach, fondatrice et PDG de Femtech Future Limited et cofondatrice du Conseil de l'innovation pour la santé des femmes. Le programme comprendra également un panel d'éminents dirigeants du secteur des technologies, qui réunira des représentants de l'ensemble du secteur afin d'examiner l'avenir des soins de santé, l'innovation et l'évolution de la main-d'œuvre.

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) apporte son point de vue unique, basé sur des données, lors de la conférence annuelle, en reliant la politique, la pratique et l'innovation. Les participants bénéficient d'un accès à des connaissances fondées sur des données probantes, à des études de cas réels et à un environnement collaboratif qui favorise une prise de décision éclairée et accélère la transformation de la santé numérique dans les régions.

Les membres de la presse, les partenaires médiatiques potentiels et les podcasteurs souhaitant participer à HIMSS26 Europe sont invités à envoyer un plan de couverture à l'équipe de communication stratégique de HIMSS à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de HIMSS

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) est une société indépendante guidée par une mission, un leader d'opinion mondial et un conseiller qui se consacre à la création d'une communauté de prestataires, d'innovateurs et d'individus informés et autonomes. HIMSS se distingue en associant des idées stratégiques et visionnaires à une exécution pratique, donnant aux systèmes de santé et aux gouvernements du monde entier les moyens d'avoir un impact mesurable sur l'avenir de la santé et des soins.

Contact presse de HIMSS :

Morgan Searles

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+1.312.915.9540

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