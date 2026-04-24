HIMSS26 Europe da la bienvenida a Copenhague a voces de talla mundial a la vanguardia de la innovación en el sector sanitario

COPENHAGUE, Dinamarca, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La HIMSS European Health Conference & Exhibition 2026 reunirá a las voces más destacadas en salud y atención digital del 19 al 21 de mayo de 2026 en Copenhague, Dinamarca. Como uno de los principales encuentros para la innovación en el sector sanitario, el evento contará con ponentes de talla mundial y debates de vanguardia que abordarán los retos y oportunidades más apremiantes en todo el ecosistema sanitario.

The annual HIMSS European Health Conference & Exhibition is the epicenter of healthcare innovation, where leaders, clinicians and policymakers from across the continent connect, exchange bold ideas and develop breakthrough solutions.

Ya está abierto el plazo de inscripción para HIMSS26 Europe, donde los asistentes explorarán las últimas tendencias, soluciones y estrategias que están dando forma al futuro de la salud y la tecnología. La conferencia contará con un distinguido elenco de expertos internacionales, que ofrecerán perspectivas sobre áreas clave como la inteligencia artificial, la transformación digital, la innovación en el ámbito laboral y la salud de la mujer.

Entre los ponentes destacados se encuentran Karen Hao, galardonada periodista especializada en IA y autora de bestsellers del New York Times; Rowland Illing, director médico global y director de Salud y Ciencias de la Vida en AWS; Jessica Morley, investigadora de inteligencia artificial en la Universidad de Yale; y Maaike Steinebach, fundadora y consejera delegada de Femtech Future Limited y cofundadora del Consejo de Innovación en Salud de la Mujer. El programa también incluirá un panel de destacados ejecutivos del sector tecnológico, que reunirán a representantes de toda la industria para explorar el futuro de la atención médica, la innovación y la evolución del mercado laboral.

HIMSS (la Sociedad de Sistemas de Información y Gestión Sanitaria) ofrece su perspectiva única, basada en datos, durante su conferencia anual, conectando políticas, prácticas e innovación. Los asistentes se benefician del acceso a información basada en evidencia, estudios de casos reales y un entorno colaborativo que fomenta la toma de decisiones informadas y acelera la transformación digital de la salud en todas las regiones.

Se invita a los miembros de la prensa, posibles socios de medios y podcasters interesados en participar en HIMSS26 Europe a enviar un plan de cobertura por correo electrónico al equipo de Comunicaciones Estratégicas de HIMSS a [email protected].

Acerca de HIMSS

HIMSS (la Sociedad de Sistemas de Información y Gestión Sanitaria) es una sociedad independiente con una misión clara, líder de opinión a nivel mundial y asesora dedicada a crear una comunidad informada y empoderada de proveedores, innovadores e individuos. HIMSS se distingue por conectar ideas estratégicas y visionarias con la ejecución práctica, empoderando a los sistemas de salud y a los gobiernos de todo el mundo para lograr un impacto medible en el futuro de la salud y la atención médica.

Contacto para medios de HIMSS:

Morgan Searles

[email protected]

+1.312.915.9540

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