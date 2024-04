Die Intelligent Cloud Engine (ICE) von VVDN geht LIVE auf dem Google Cloud Marketplace

VVDNs ICE - Smart IoT Platform für End-to-End Enterprise Device Management wird mit der Generative AI Suite für zukunftsfähige Lösungen integriert

GURUGRAM, Indien, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Software, Produktentwicklung, elektronischen Fertigungsdienstleistungen und -lösungen, hat die erfolgreiche Einführung seiner Smart IoT Cloud Platform, Intelligent Cloud Engine (ICE), auf dem Google Cloud Marketplace bekannt gegeben, die das Ergebnis seiner mehrjährigen Zusammenarbeit mit Google Cloud ist.

ICE ist eine PaaS, die Datenaggregation, -analyse, -visualisierung und -verwaltung bietet und in die Generative AI-Suite für zukunftsfähige Lösungen integriert wird. VVDNs ICE bietet eine breite Palette von Branchen, einschließlich Video und Überwachung, Smart IoT Communities (Häuser und Städte), Automotive (Telematik, EVs und Flotten), Agri Tech und Health Tech. Diese Vielseitigkeit macht ICE zu einer wertvollen Lösung für verschiedene Marktsegmente und stärkt seine Glaubwürdigkeit als Anlaufstelle für globale Kunden. Die Integration fortschrittlicher KI-gesteuerter Datenanalyse und Datenaggregation ermöglicht es Unternehmen, schneller Erkenntnisse zu gewinnen, Daten klarer zu visualisieren und Geräte reibungslos zu verwalten. Die Plattform basiert auf einer von Google Cloud zertifizierten modularen Microservices-basierten Architektur, die eine beschleunigte Produktentwicklung für bestehende und neue Produkte mit Cloud-Anbindung ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung von Datenschutz-, Einwilligungs- und Sicherheitsvorschriften gewährleistet. Zu den wichtigsten Funktionen gehören schnelles Onboarding, Multiprotokoll-Unterstützung, End-to-End-Verschlüsselung, KI-gesteuerte Analysen, Smart Management und Beobachtbarkeit.

ICE ist das erste Softwareprodukt von VVDN, das auf einem öffentlichen Cloud-Marktplatz gelistet ist und von Google Cloud einer strengen und umfassenden Prüfung unterzogen wurde, bei der seine Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit bestätigt wurden. Es nutzt die integrierten Sicherheits- und Compliance-Funktionen von Google Cloud, wie z. B. Datenverschlüsselung und Zugriffskontrolle, um sicherzustellen, dass die Daten gemäß den Branchenvorschriften und Best Practices geschützt und verwendet werden.

Darüber hinaus hat die Einrichtung des Google Cloud Center of Excellence (CoE) durch VVDN dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, seine Fähigkeiten in der Software-Produktentwicklung und im Cloud-Engineering zu nutzen, was in der Schaffung von ICE gipfelte. Mit über 250 von Google Cloud geschulten und zertifizierten Ingenieuren und Architekten ist VVDN bestrebt, die Bedürfnisse globaler Kunden durch die Bereitstellung von Anwendungsmodernisierungs-, Migrations- und Entwicklungsdienstleistungen zu erfüllen. Der VVDN baut seine Partnerschaft mit Google Cloud in den USA, im Nahen Osten, in der EU und in Japan im Rahmen seines erweiterten Engagements aus.

Vivek Bansal, Gründer und Präsident von VVDN Technologies: „Wir freuen uns sehr, dass die Intelligent Cloud Engine von VVDN auf dem Google Marketplace live geschaltet wird und damit unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen in Zusammenarbeit mit Google Cloud unter Beweis stellt. ICE ist das Ergebnis akribischer Entwicklungsarbeit und ein Beweis für unser Engagement, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Innovation, Datensicherheit und Skalierbarkeit zu erfüllen. Diese Zusammenarbeit mit Google Cloud ist ein Beweis für die Fähigkeiten von VVDN und schafft die Voraussetzungen für die Entwicklung mehrerer innovativer Produkte in unserer Pipeline, während wir unsere Partnerschaft in den USA, dem Nahen Osten und Indien ausbauen. Unsere Partnerschaft mit Google Cloud ist von entscheidender Bedeutung für unsere Bemühungen, einen globalen Kundensupport anzubieten. Durch die Vertiefung unserer Partnerschaft wollen wir innovative Lösungen bereitstellen, die fortschrittliche Technologien nutzen, die es den Nutzern ermöglichen, intelligent mit ihren Inhalten zu interagieren, und die Art und Weise, wie Unternehmen im Zeitalter der KI arbeiten, verändern."

Dai Vu, Generaldirektor, Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud: „Die Aufnahme von VVDN in den Google Cloud Marketplace wird Kunden helfen, die Intelligent Cloud Engine auf der vertrauenswürdigen, globalen Infrastruktur von Google Cloud schnell bereitzustellen, zu verwalten und zu erweitern. VVDN kann nun sicher skalieren und Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen."

Informationen zu VVDN:

VVDN ist ein Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Fertigung von End-to-End-Produkten in verschiedenen vertikalen Technologiemärkten (5G, Rechenzentren, Netzwerke und Wi-Fi, Vision, Automotive, IoT, Cloud & Apps) konzentriert. Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, CA, USA. VVDN bedient weltweit Kunden in verschiedenen Regionen, darunter die USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 11 fortschrittliche Produktentwicklungszentren in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, die für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich ist. Die 7 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon und Pollachi, Tamil Nadu, Indien, und umfassen die besten SMT-Fabriken, Formen- und Werkzeugbau, Druckguss, Antennenmontage, Produktmontage und Produktzertifizierungslabors. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig für die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgelegt.

