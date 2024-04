Die Lotterie der Zukunft: Wie digitale Technologie Erfahrung und Wirkung verändern wird

Allwyn-Bericht erwartet, dass sich die Lotterien im nächsten Jahrzehnt an die veränderten Prioritäten der Verbraucher anpassen werden

LUZERN, Schweiz, 4. April 2024 /PRNewswire/ -- Wachsende Anforderungen an Unternehmen, zu zeigen, dass sie zielgerichtet, verantwortungsbewusst und vertrauenswürdig sind, werden sich mit neuen digitalen Technologien verbinden, um das Erlebnis und die Wirkung von Lotterien im kommenden Jahrzehnt zu verändern, so ein neuer Bericht, der heute von Allwyn, dem führenden multinationalen Lotteriebetreiber, veröffentlicht wurde. Laut H2 Gambling Capital wird erwartet, dass der weltweite Lotterieumsatz bis 2035 auf mehr als eine halbe Billion US-Dollar ansteigen wird, und zwar um mehr als 40 % im Vergleich zu 2025.

In Zusammenarbeit mit The Future Laboratory, einem Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsforschung, hat Allwyn die erste eingehende Analyse der Branche über das zukünftige Lotterieerlebnis erstellt. In The Future of Lottery: A Game for Change (Die Zukunft der Lotterie: ein Spiel der Veränderung), sagen Experten, dass Lotterien gut aufgestellt sind, um die Erwartungen der Verbraucher im Jahr 2035 zu erfüllen.

Die Betonung von sozialer Verantwortung, Transparenz und Sinnhaftigkeit durch jüngere Erwachsene wird dazu führen, dass Lotteriemarken ihr Engagement für soziale Zwecke und verantwortungsvolles Spielen verdoppeln, so der Bericht. „Es ist unmöglich, die Macht der Absicht zu ignorieren, wenn man bedenkt, wie Gen Z oder junge Millennials darüber denken, wo und wie sie ihr Geld in Zukunft ausgeben werden", sagt Martin Raymond, Mitbegründer von The Future Laboratory.

Als Digital Natives werden diese Gruppen auch von Marken erwarten, dass sie neue technologische Möglichkeiten nutzen, wie z. B. Augmented Reality und neue Formen des Engagements in der Gemeinschaft und des sozialen Spiels.

Der Bericht zeigt eine Reihe von Möglichkeiten auf, wie Lotterien innovativ sein können, um das Spielerlebnis zu verbessern. Zum Beispiel:

Die sozialen Auswirkungen von Lotterien besser sichtbar machen: Der Einsatz von Smartphone-Apps, QR-Codes und interaktiven Terminals kann auf ansprechende Weise darüber informieren, wohin die Lotterieerträge oder Steuergelder fließen - etwa zur Unterstützung von Investitionen in Sportanlagen, Kunst- und Kultureinrichtungen oder andere Arten der Gemeinschaftsfinanzierung. Dem Bericht zufolge könnte diese erhöhte Transparenz dem Wunsch junger erwachsener Verbraucher nach Fortschritt und Aktivismus entgegenkommen.

Jüngere Erwachsene, die Lotto spielen, wollen dies in ihrem sozialen Umfeld tun und ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Die Technologie könnte neue Multiplayer-Formate ermöglichen, um die Gemeinschaft und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern, sowohl im Spiel selbst als auch beim Crowdsourcing von Mitteln für bestimmte Themen oder Fragen. Beteiligung der Spieler an der Verwendung der Lotteriemittel: Die Lottospieler könnten mit den traditionellen Geldverteilern zusammenarbeiten - sogar zwischen verschiedenen Ländern -, um bei der Entscheidung zu helfen, welche Zwecke, Projekte oder Wohltätigkeitsorganisationen ihre Gelder am meisten verdienen, wobei sie vielleicht zwischen einer Reihe von Optionen wählen können, die digital präsentiert werden. Multinationale Lotteriebetreiber haben die Möglichkeit, Verbindungen und Gemeinschaften zwischen Spielern und Anliegen aufzubauen, die über die traditionellen geografischen Grenzen hinausgehen. „In dem Maße, in dem Lotterien internationaler werden, haben sie das Potenzial, zu Vehikeln zu werden, um umfassendere Ziele wie die Bekämpfung des Klimawandels oder die Verringerung sozialer Ungleichheiten zu erreichen, indem sie sich auf die Koordinierung einer kritischen Masse von miteinander verbundenen Mikrolösungen konzentrieren", heißt es in dem Bericht.

Robert Chvátal, Geschäftsführer der Allwyn Gruppe, sagte: „Der Erfolg von Allwyn bei der Durchführung von Lotterien beruht darauf, dass wir ständig innovativ sind, um die Bedürfnisse und Erwartungen sowohl unserer derzeitigen als auch neuer Kunden zu erfüllen. Auch wenn nicht jede Vorhersage im Bericht The Future of Lottery eintreffen wird, so wird doch jedes Wort des Berichts als Katalysator für uns bei Allwyn dienen, um die Lotterien weiter zu entwickeln, damit sie den Anforderungen der Spieler in der Zukunft gerecht werden und dadurch mehr Geld an Regierungen und gute Zwecke zurückfließen kann."

Pavel Turek, Allwyns Chief Global Brand, Corporate Communication and CSR Officer: „Als regulierte Unternehmen ist Vertrauen der Eckpfeiler der Beziehung der Lotteriebranche zur Öffentlichkeit. Da jüngere Generationen von Verbrauchern mehr von Unternehmen erwarten, haben Lotterien das Potenzial, im nächsten Jahrzehnt eine positive Kraft für den Wandel in ihren Gemeinden zu sein."

Martin Raymond, Mitbegründer und Chefredakteur von The Future Laboratory, sagt dazu: „Die Lotterie der Zukunft ist weit davon entfernt, ein Glücksspiel zu sein, sondern sie hat die Möglichkeit, einen positiven Wandel für den Einzelnen, für Gemeinschaften und für die Gesellschaft insgesamt herbeizuführen. Dank der Technologien der nächsten Generation verfügt die Branche heute über mehr Kanäle als je zuvor, um aufstrebende Zielgruppen anzusprechen - und die werteorientierte erwachsene Generation Z mit fesselnden Spielerlebnissen, verantwortungsbewussten Strategien und Spielen, die einen Sinn haben, auf ihre Reise mitzunehmen."

Zu den Experten, die an dem Bericht mitgewirkt haben, gehören Anthony Steed, Leiter der Abteilung für virtuelle neue Umgebungen und Computergrafik am University College London, Katie Hillier, leitende digitale Anthropologin bei der Liiv Group und Rosanna Iacono, Geschäftsführerin von The Growth Activists.

