La loterie du futur : comment la technologie numérique en transformera l'expérience et l'impact

Le rapport d'Allwyn prévoit que les loteries s'adapteront à l'évolution des priorités des consommateurs au cours de la prochaine décennie

LUCERNE, Suisse, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les exigences croissantes pour les entreprises de démontrer qu'elles sont déterminées, responsables et dignes de confiance se combineront avec les nouvelles technologies numériques pour transformer l'expérience et l'impact des loteries au cours de la prochaine décennie, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Allwyn, l'opérateur de loterie multinational de premier plan. Les ventes mondiales de loteries devraient atteindre plus de 500 milliards de dollars américains d'ici 2035, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2025, selon H2 Gambling Capital.

En collaboration avec The Future Laboratory, un cabinet de conseil en prospective stratégique, Allwyn a réalisé la première analyse approfondie de l'expérience future de la loterie. Dans The Future of Lottery: A Game for Change, les experts affirment que les loteries sont bien placées pour répondre aux attentes des consommateurs de 2035.

L'accent mis par les jeunes adultes sur la responsabilité sociale, la transparence et le sens du jeu amènera les marques de loterie à redoubler d'efforts pour soutenir les causes sociales et promouvoir le jeu responsable, selon le rapport. « Il est impossible d'ignorer le pouvoir de la raison d'être lorsque l'on considère les réflexions de la génération Z ou des jeunes milléniaux quant à l'endroit et à la manière dont ils dépenseront leur argent à l'avenir », explique Martin Raymond, co-fondateur de The Future Laboratory.

En tant que natifs du numérique, ces groupes attendront également des marques qu'elles adoptent de nouvelles possibilités technologiques, telles que la réalité augmentée et de nouvelles formes d'engagement communautaire et de jeu social.

Le rapport présente un certain nombre de moyens par lesquels les loteries pourraient innover afin d'améliorer l'expérience des joueurs. Par exemple :

Rendre plus visible l'impact social des loteries : l'utilisation d'applications pour smartphones, de codes QR et de terminaux interactifs permet de raconter des histoires captivantes sur l'affectation des revenus de la loterie ou des impôts, par exemple en soutenant des investissements dans des installations sportives, des institutions artistiques et culturelles ou d'autres types de financement communautaire. Le rapport indique que cette transparence accrue pourrait trouver un écho auprès des consommateurs adultes plus jeunes, en quête de progrès et d'activisme.

Renforcer la dimension sociale du jeu : les jeunes adultes qui jouent à la loterie veulent le faire dans leur cercle social, en partageant leurs expériences avec d'autres. La technologie pourrait permettre de créer de nouveaux formats multi-joueurs afin de promouvoir la communauté et le sens de la camaraderie, tant dans le jeu lui-même que dans la collecte de fonds pour des thèmes ou des problèmes spécifiques.

Impliquer les joueurs dans la manière dont les fonds de loterie sont dépensés : les joueurs de loterie pourraient collaborer avec les distributeurs traditionnels de fonds - même entre différents pays - pour participer au choix des causes, des projets ou des associations caritatives qui méritent le plus d'être financés, en opérant éventuellement un choix parmi une série d'options présentées sous forme numérique. Les opérateurs de loterie multinationaux ont la possibilité de créer des liens et des communautés entre les joueurs et les causes qui transcendent les frontières géographiques traditionnelles. « À mesure que les loteries s'internationalisent, elles peuvent devenir des vecteurs permettant d'atteindre des objectifs plus larges, tels que la lutte contre le changement climatique ou la réduction des inégalités sociales, en se concentrant sur la coordination d'une masse critique de micro-solutions interdépendantes », indique le rapport.

Utiliser les mondes virtuels et la réalité augmentée (RA) : les loteries pourraient utiliser des mondes virtuels pour montrer aux joueurs comment leur argent contribue positivement à l'impact social. La réalité augmentée pourrait permettre aux clients d'utiliser leurs smartphones pour scanner des objets physiques afin de révéler des billets de loterie numériques cachés ou de participer à des jeux basés sur les lieux pour gagner des prix.

Robert Chvátal, PDG du groupe Allwyn, a déclaré : « Le succès d'Allwyn dans l'exploitation de loteries est dû au fait que l'entreprise innove sans cesse pour répondre aux besoins et aux attentes des clients actuels et nouveaux. Même si toutes les prédictions du rapport The Future of Lottery ne se réaliseront pas, chacune d'entre elles servira de catalyseur à Allwyn pour continuer à développer des loteries afin de satisfaire aux exigences des joueurs à l'avenir, ce qui permettra de reverser plus d'argent aux gouvernements et aux bonnes causes. »

Pavel Turek, directeur de la marque internationale et de la communication d'entreprise et responsable RSE, a déclaré : « En tant qu'entreprises réglementées, la confiance est la pierre angulaire de la relation de l'industrie de la loterie avec le public. Alors que les jeunes générations de consommateurs attendent davantage des entreprises, les loteries pourraient, au cours de la prochaine décennie, devenir une force positive de changement au sein de leurs communautés. »

Martin Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Future Laboratory, déclare : « Loin d'être un jeu de hasard et de chance, la loterie du futur a la possibilité d'être un vecteur de changement positif pour les individus, les communautés et les sociétés dans leur ensemble. Aujourd'hui, grâce à la technologie de nouvelle génération, l'industrie dispose de plus de canaux que jamais pour atteindre les publics émergents - en amenant les adultes de la génération Z, axés sur la valeur, à participer à cette aventure grâce à des expériences de jeu immersives, à des stratégies responsables et à des jeux dont l'objectif principal est d'atteindre un but. »

Parmi les experts qui ont contribué à la rédaction du rapport, citons Anthony Steed, responsable des nouveaux environnements virtuels et de l'infographie à l'University College London, Katie Hillier, anthropologue numérique en chef au Liiv Group, et Rosanna Iacono, PDG de The Growth Activists.

À propos d'Allwyn : Allwyn est un opérateur multinational de loterie de premier plan. Allwyn crée des loteries plus efficaces qui rapportent plus d'argent pour les bonnes causes en misant sur l'innovation, la technologie, l'efficacité et la sécurité grâce à un portefeuille croissant de jeux de divertissement. L'approche axée sur le jeu récréatif abordable a permis à Allwyn de se placer en tête du marché avec des marques de confiance dans toute l'Europe, en Autriche, en République tchèque, en Grèce et à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (Illinois).