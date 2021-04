Die Royal Canadian Mint und die Royal Mint in Großbritannien kooperierten, um den 95. Geburtstag der Queen gebührend zu feiern

OTTAWA, ON, 6. April 2021 /PRNewswire/ -- Kanadier und Gratulanten in ganz Großbritannien können den 95. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. mit einem speziellen Münzset aus Feinsilber feiern, das sowohl von der Royal Canadian Mint als auch von der britischen Royal Mint hergestellt wird. Kanadas Würdigung des persönlichen Jubiläums unserer gemeinsamen Herrscherin besteht aus einer Reinsilbermünze mit einer detaillierten Gravur der allerersten Pferdestatue von Queen Elizabeth, die stolz in Kanadas Landeshauptstadt steht. Das britisches Pendant zeigt eine reiche Auswahl an königlicher Symbolik und floralen Zeichen des Vereinigten Königreichs. Dieses einzigartige Sammlerstück ist ab sofort erhältlich.