Die sechsfache Schwimmweltmeisterin Yuliya Efimova schließt sich kurz vor den Olympischen Spielen mit InstaForex zusammen

LIMASSOL, Zypern, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die Schwimmlegende Yuliya Efimova wurde zur Markenbotschafterin von InstaForex ernannt und sie ist einer der hellsten Sterne in der Gilde bekannter Sportler, die mit InstaForex zusammmenarbeiten. Sogar in dieser Gruppe außerordentlicher Talente glänzt die 6-fache Weltmeisterin und 10-fache Europameisterin mit ihrer unglaublichen Sammlung von 41 Medaillen in allen wichtigen Veranstaltungen.