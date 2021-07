Yúliya Efimova, campeona mundial de natación en seis ocasiones, se une con InstaForex justo antes de los Juegos Olímpicos

"Yúliya Efimova tiene todo para representar nuestros valores", afirmó Ildar Sharipov, presidente de InstaFintech Group. "No solo tiene la capacidad de superar a los rivales más fuertes de todo el mundo, sino también una combinación del trabajo más arduo y el compartir el 100 % de su energía positiva con sus fanáticos. Esta combinación de espíritu competitivo y positivo no es algo que se pueda encontrar con mucha frecuencia. Es por eso que no podría haber una mejor representante para InstaForex. Es un honor trabajar con una de las atletas más destacadas y populares".