Yuliya Efimova, six fois championne du monde de natation, s'associe à InstaForex juste avant les Jeux olympiques

« Yuliya Efimova a tout pour représenter nos valeurs » , a déclaré Ildar Sharipov, président du groupe InstaFintech. « Ce n'est pas seulement sa capacité à surpasser ses plus fortes rivales du monde entier, mais aussi une combinaison de dur travail et de partage de 100 % d'énergie positive avec ses fans. Cette combinaison d'esprit de compétition et d'esprit positif n'est pas quelque chose que l'on trouve très souvent. C'est pourquoi InstaForex ne pouvait pas trouver de meilleure partenaire. C'est un honneur de travailler avec l'une des athlètes féminines les plus connues et les plus populaires ».

« Je n'ai jamais été trop intéressée par le commerce en ligne », a déclaré Yuliya. « Cependant, la diversité qu'InstaForex a à offrir ainsi que sa touche innovante sont vraiment impressionnantes ! C'est pourquoi je suis si heureuse de devenir l'ambassadrice de la marque InstaForex et j'espère pouvoir contribuer au succès de cette marque. »

Le contrat est signé pour une application à l'international et implique de nombreuses activations. Le contrat devrait donc susciter beaucoup d'excitation à la fois de la part des clients d'InstaForex et des fans d'Efimova.

À propos d'InstaForex

InstaForex est un courtier en ligne fournissant des services financiers tels que le Forex, les CFD, les actions, les contrats à terme, les options et le commerce de crypto-monnaie. En tant que membre du groupe InstaFintech, il offre une gamme complète de services de trading qui peuvent répondre aux demandes des traders et investisseurs expérimentés ainsi que des nouveaux arrivants sur les marchés financiers. InstaForex est également célèbre pour sa passion pour le sport et collabore avec les athlètes les plus talentueux, notamment le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen, la légende du biathlon Ole Einar Bjørndalen ainsi que Borussia Dortmund et Liverpool FC.

À propos de Yuliya Efimova

Yuliya Efimova figure dans le top 10 de l'histoire des championnats du monde, parmi tous les nageurs, par le nombre total de récompenses dans les catégories individuelles. Sa collection comprend 17 médailles : 6 d'or, 7 d'argent et 4 de bronze. On peut donc affirmer que Yuliya Efimova est aujourd'hui l'une des nageuses les plus titrées au monde.

