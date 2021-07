Yuliya Efimova, seis vezes campeã mundial de natação, junta-se à InstaForex pouco antes das Olimpíadas

" Yuliya Efimova tem todos os atributos para representar nossos valores", diz Ildar Sharipov, presidente do InstaFintech Group. "Isso não significa apenas a capacidade de superar os rivais mais competitivos de todo o mundo, mas também uma combinação do trabalho mais intenso e distribuição de 100% da energia positiva com seus fãs. Esta combinação de espírito competitivo, porém positivo, não é algo que se encontra com muita frequência. É por isso que não poderia existir uma combinação melhor para a InstaForex. É uma honra trabalhar com uma das atletas mais destacadas e conhecidas."

"Nunca me interessei por trading on-line", disse Yuliya. "No entanto, a diversificação e o caráter inovador que a InstaForex oferece são realmente impressionantes! É por isso que estou tão feliz por ser embaixadora da InstaForex e espero contribuir de alguma forma para o sucesso desta marca."

O contrato tem validade em todo o mundo e implica em muitas ativações, portanto deverá trazer muita satisfação para os clientes da InstaForex bem como para os fãs de Efimova.

Sobre a InstaForex

InstaForex é uma corretora on-line que presta serviços financeiros, incluindo Forex, CFDs, ações, futuros, opções e negociação de criptomoedas. Como membro do InstaFintech Group, a empresa oferece uma ampla gama de serviços de negociação que podem atender às demandas de traders e investidores experientes, bem como de recém-chegados aos mercados financeiros. A InstaForex também se destaca pela paixão por esportes e tem colaborado com alguns dos atletas mais talentosos, incluindo o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen, a lenda do biatlo Ole Einar Bjørndalen, além de Borussia Dortmund e Liverpool FC.

Sobre Yuliya Efimova

Yuliya Efimova está entre as dez maiores nadadoras da história do Campeonato Mundial de Natação em termos de conquista de prêmios em provas individuais. São 17 medalhas em sua coleção: seis de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Portanto, é seguro afirmar que Yuliya Efimova é uma das nadadoras com mais títulos no mundo atualmente.

