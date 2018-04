Die „UnionPay"-App ist nun in 25 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands im Einsatz

Das Netzwerk von UnionPay wurde auf 168 Länder und Regionen ausgeweitet und deckt über 23 Millionen Händler und 1,64 Million Geldautomaten außerhalb des chinesischen Festlands ab. Basierend auf der breiten Akzeptanz und als Reaktion auf die veränderten Zahlungsgewohnheiten chinesischer Touristen scheut UnionPay International keine Anstrengungen, um weltweit mobile Zahlungslösungen zu verbessern, einschließlich der mobilen QuickPass-Lösung und der QR-Code-Zahlungen.

Seit geraumer Zeit sind die North-Face-Filialen in Kathmandu, Nepal mit dem „UnionPay"-App-Zeichen versehen, was chinesische Touristen daran erinnert, dass sie mit dem QR-Code über die App bezahlen können. Nun können Verbraucher mit dem UnionPay-QR-Code in 15 Ländern und Regionen bezahlen und auch die Nutzererfahrung verbessert sich im Bereich Südostasien ständig. Das Bezahlen mittels UnionPay-QR-Code wird von mehr als 1.600 Kaufleuten in Thailand und beliebten Gastronomiebetrieben in Singapur akzeptiert. Händler in Malaysia werden dieses Jahr damit beginnen, Zahlungen mittels UnionPay-QR-Code anzunehmen, wobei der Einzelhandel sowie Bereiche wie Lebensmittel und Getränke, Attraktionen, Unterhaltung, Hotels, Transport und mehr abgedeckt werden.

Chinesische Touristen können den mobilen UnionPay-QuickPass auch über die „UnionPay"-App aktivieren und bei mehr als 1 Million POS-Terminals in 19 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands durch einfaches Antippen bezahlen. In Russland wird der mobile UnionPay-QuickPass an 400.000 POS-Terminals akzeptiert. In Griechenland akzeptieren 50.000 Händler in Athen und Santorin den mobilen UnionPay-QuickPass.

Neben dem mobilen Zahlungsdienst erhalten Verbraucher zudem Tipps zur Kartennutzung, Angebote von Händlern, Echtzeit-Wechselkurse und Informationen zur Rückerstattung von Steuern sowie E-Coupons aus der „UnionPay"-App.

Darüber hinaus rüsten einige Institutionen auf bzw. werden mobile Zahlungsprodukte entwickelt, die die UnionPay-QR-Code-Lösung unterstützen sollen. Die Bank of China hat vor Kurzem den grenzüberschreitenden UnionPay-QR-Code-Zahlungsdienst herausgegeben. Nutzer der aktualisierten mobilen App von BOC in der Volksrepublik China können jetzt mit dem UnionPay-QR-Code außerhalb des chinesischen Festlandes bezahlen.

SOURCE UnionPay International