L'application « UnionPay » peut être utilisée dans 25 pays et régions en dehors de Chine continentale

Le réseau d'acceptation d'UnionPay s'est étendu à 168 pays et régions, couvrant plus de 23 millions de commerçants et 1,64 million de distributeurs automatiques de billets en dehors de Chine continentale. Sur la base de cette acceptation élargie, et en réponse au changement des habitudes de paiement des touristes chinois, UnionPay International ne ménage pas ses efforts pour promouvoir à l'échelle mondiale ses solutions de paiement mobiles, qui incluent QuickPass et le paiement par code QR.

Récemment, la boutique North Face de Katmandou, au Népal, a affiché le panneau de l'application « UnionPay », rappelant aux touristes chinois la possibilité d'effectuer leurs paiements via l'application, au moyen d'un code QR. Désormais, les consommateurs peuvent effectuer des paiements par code QR UnionPay dans 15 pays et régions, et l'expérience utilisateur en Asie du Sud-Est ne cesse de s'améliorer. Le paiement par code QR UnionPay est accepté chez plus de 1 600 commerçants en Thaïlande, et chez les commerçants prisés du secteur de la restauration à Singapour. Les commerçants de Malaisie commenceront cette année à accepter les paiements par code QR UnionPay, dans les catégories vente au détail, alimentation et boissons, attractions, divertissement, hôtellerie, transports, et dans d'autres secteurs.

Les touristes chinois peuvent également activer la fonctionnalité mobile QuickPass d'UnionPay, via l'application « UnionPay », ce qui leur permet d'effectuer des paiements sans contact par smartphone sur plus d'un million de terminaux de PDV, dans 19 pays et régions en dehors de Chine continentale. En Russie, la fonctionnalité mobile QuickPass d'UnionPay est acceptée sur 400 000 terminaux de PDV. En Grèce, 50 000 commerçants d'Athènes et de Santorin acceptent la fonctionnalité mobile QuickPass d'UnionPay.

Outre le service de paiement mobile, les consommateurs peuvent également obtenir des astuces d'utilisation de la carte, des informations sur les offres des commerçants, les taux de change en temps réel, des informations sur les remboursements fiscaux, et des coupons électroniques, grâce à l'application « UnionPay ».

Par ailleurs, certaines institutions procèdent actuellement à une mise à niveau ou au développement de produits de paiement mobile acceptant la solution de paiement par code QR d'UnionPay. La Banque de Chine a récemment lancé le service de paiement transfrontalier par code QR d'UnionPay. Les utilisateurs de l'application mobile BOC mise à jour en Chine continentale peuvent désormais effectuer des paiements par code QR UnionPay en dehors de Chine continentale.

SOURCE UnionPay International