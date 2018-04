O aplicativo "UnionPay" pode ser usado em 25 países e regiões fora da China continental

A rede de aceitação da UnionPay expandiu-se para 168 países e regiões e abrange mais de 23 milhões de estabelecimentos e 1,64 milhão de caixas eletrônicos (ATMs) fora da China continental. Considerando a ampla aceitação e em resposta à mudança dos hábitos de pagamento dos turistas chineses, a UnionPay International está se empenhando ao máximo para promover suas soluções de pagamento móvel, e isso inclui o pagamento em âmbito internacional utilizando o código QR e QuickPass.

As lojas da North Face in Kathmandu, no Nepal, exibiram recentemente a sinalização de marketing do aplicativo "UnionPay" para recordar os turistas chineses que podem utilizar o aplicativo para fazer pagamentos por código QR. Agora os clientes podem fazer esse tipo de pagamento em 15 países e regiões, e a experiência do usuário no sudeste asiático está sendo constantemente aprimorada. O pagamento por código QR da UnionPay é aceito em mais de 1.600 estabelecimentos na Tailândia e em estabelecimentos populares em Cingapura. Os estabelecimentos na Malásia começarão a aceitar o pagamento por código QR da UnionPay este ano para os setores de varejo, alimentos e bebidas, atrações, entretenimento, hotéis, transporte e outros.

Os turistas chineses também podem ativar o QuickPass móvel da UnionPay através do aplicativo "UnionPay" e com ele podem acessar e realizar pagamentos em mais de um milhão de terminais de pontos de venda (POS) em 19 países e regiões fora da China continental. Na Rússia, o QuickPass móvel da UnionPay é aceito em 400.000 terminais de POS. Na Grécia, 50.000 estabelecimentos em Atenas e Santorini aceitam o QuickPass móvel da UnionPay.

Além do serviço de pagamento móvel, os clientes também podem obter dicas para utilização do cartão, informações sobre ofertas dos estabelecimentos e taxas de câmbio em tempo integral, informações sobre devolução de imposto, e cupons eletrônicos do aplicativo "UnionPay".

Além disso, algumas instituições estão atualizando ou desenvolvendo produtos de pagamento móvel que suportam a solução de pagamento por código QR da UnionPay. O Banco da China lançou recentemente o serviço de pagamento transfronteiriço por código QR da UnionPay. Os usuários do aplicativo móvel atualizado do Banco da China na China continental podem agora realizar pagamentos com o código QR da UnionPay fora da China continental.

FONTE UnionPay International

SOURCE UnionPay International