UnionPay-app kan worden gebruikt in 25 landen en regio's buiten het Chinese vasteland

Het UnionPay-acceptatienetwerk is uitgebreid tot 168 landen en regio's en omvat meer dan 23 miljoen handelaren en 1,64 miljoen geldautomaten buiten het Chinese vasteland. Gezien deze brede acceptatie en in antwoord op de veranderende betaalgewoonten van de Chinese toeristen, levert UnionPay International grote inspanningen om zijn mobiele betaaloplossingen, waaronder mobiele betalingen via QuickPass en QR-codes, wereldwijd te promoten.

Sinds kort geven de North Face-winkels in Kathmandu, Nepal, aan dat ze de UnionPay-app accepteren om er de Chinese toeristen zo aan te herinneren dat ze via de app met de QR-code kunnen betalen. Op dit moment kunnen consumenten met de QR-code van UnionPay betalen in 15 landen en regio's. De gebruikerservaring in Zuidoost-Azië verbetert continu. Meer dan 1.600 handelaren in Thailand en populaire cateringzaken in Singapore aanvaarden betalingen met de QR-code van UnionPay. Dit jaar zullen betalingen met de QR-code van UnionPay ook door Maleisische handelaren worden aanvaard, met name in de volgende sectoren: kleinhandel, eten en drinken, attracties, entertainment, hotels, vervoer, enzovoort.

Voorts kunnen Chinese toeristen de mobiele QuickPass van UnionPay via de UnionPay-app activeren waardoor ze geld kunnen afhalen en betalingen kunnen verrichten bij meer dan een miljoen POS-terminals in 19 landen en regio's buiten het Chinese vasteland. In Rusland kan de mobiele QuickPass van UnionPay worden gebruikt bij 400.000 POS-terminals. In Griekenland accepteren 50.000 handelaren in Athene en Santorini de mobiele QuickPass van UnionPay.

Naast de mobiele betaaldienst biedt de UnionPay-app tips aan de consumenten betreffende het kaartgebruik, informatie over aanbiedingen van handelaren, realtime-wisselkoersen, informatie over belastingteruggave en elektronische kortingsbonnen.

Daarnaast zijn een aantal instellingen bezig met het verbeteren of ontwikkelen van mobiele betaalproducten die de op de QR-code van UnionPay gebaseerde betaaloplossing ondersteunen. Bank of China heeft onlangs de grensoverschrijdende op de QR-code van UnionPay gebaseerde betaaloplossing gelanceerd. Gebruikers van de bijgewerkte mobiele app van BOC op het Chinese vasteland kunnen nu met de QR-code van UnionPay betalingen doen buiten het Chinese vasteland.

