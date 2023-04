Die Vaping-Marke VAPORESSO startet den XROS 3 NANO Individualisierungswettbewerb und ermuntert die Nutzer zur Mitgestaltung

SHENZHEN, China, 15. April 2023 /PRNewswire/ -- Die weltbekannte Vaping-Marke VAPORESSO hat offiziell ihre Kampagne zur Markeninnovation „Fun with Innovation Now - VAPORESSO Sparkling Creative Design Competition" gestartet. Der Wettbewerb zielt darauf ab, das neueste XROS 3 NANO-Modell des Unternehmens und den mehrdimensionalen Innovationsgeist der Marke zu präsentieren, die ihre Nutzer weiterhin zur Mitgestaltung ihrer Vaping-Produkte einlädt.

Der XROS 3 NANO Design-Wettbewerb findet vom15. April bis zum15. September statt und bietet eine Reihe von Aktivitäten, die das Engagement der Marke für Innovation unterstreichen sollen.

Im Rahmen des Wettbewerbs hat VAPORESSO neben den unternehmensinternen ID-Designern eine Reihe renommierter Künstler und Influencer eingeladen, ihre einzigartigen CMF-Designs (Farbe, Material und Finish) für die Serien XROS 3 und XROS NANO zu präsentieren.

Vor allem aber ruft VAPORESSO die Verbraucher dazu auf, am Wettbewerb zur individuellen Gestaltung des XROS 3 NANO teilzunehmen, da das Unternehmen darauf abzielt, „Ihre Vorstellung von Design auf den Kopf zu stellen". Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen, bei dem sie ihr XROS 3- oder XROS NANO-Gerät gestalten und personalisieren können.

VAPORESSO wird den Personalisierungswettbewerb in zwei Runden durchführen, wobei die sechs besten Teilnehmer durch eine Online-Abstimmung ausgewählt werden. In jeder Runde werden ein Gewinner des ersten Platzes, zwei Gewinner des zweiten Platzes und drei Gewinner des dritten Platzes ermittelt. Das Unternehmen wird die Gewinner der beiden Runden am 15. Juni beziehungsweise am 15. September bekanntgeben. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein iPad Pro für den Erstplatzierten, eine Apple Watch für den Zweitplatzierten und AirPods für den Drittplatzierten.

Um an der XROS 3 NANO Kampagne zur Individualisierung teilzunehmen und mehr über den innovativen Ansatz von VAPORESSO beim Vaping zu erfahren, können die Verbraucher die offizielle YouTube-Website von VAPORESSO besuchen. Die Kampagne ist eine einzigartige Gelegenheit für Verbraucher, sich am kreativen Prozess zu beteiligen und die Zukunft des Vaping mitzugestalten. Die Einsendungen, die den Wettbewerb gewinnen, haben die Chance, ein individualisiertes Blindbox-Produkt zu werden, das im Rahmen des Blind Box Imagination Plans weltweit verkauft wird.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Welt ohne Rauch zu schaffen und die Lebensqualität seiner Nutzer zu verbessern. Dank kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrolle und beträchtlichem Engagement entwickelt VAPORESSO Produkte, die für alle Stufen und Stile von E-Zigaretten-Rauchern geeignet sind.

