La marque de vapotage VAPORESSO lance le concours de personnalisation XROS 3 NANO et invite les utilisateurs à co-créer

SHENZHEN, Chine, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , marque de vapotage électronique de renommée mondiale, a officiellement lancé sa campagne d'innovation, le concours « Fun with Innovation Now - VAPORESSO Sparkling Creative Design Competition » (s'amuser avec l'innovation dès maintenant - concours de design créatif pétillant de VAPORESSO). Ce concours a pour objectif de faire découvrir le dernier modèle XROS 3 NANO développé par la société et l'esprit d'innovation multidimensionnel de la marque, qui continue d'encourager les utilisateurs à co-créer ses produits de vapotage.

Le concours de design du modèle XROS 3 NANO se déroulera du 15 avril au 15 septembre et comprendra une série d'activités destinées à mettre en évidence l'engagement de la marque en faveur de l'innovation.

Dans le cadre de ce concours, VAPORESSO a invité un certain nombre d'artistes et d'influenceurs de renom à présenter leurs designs CMF (couleurs, matériaux et finitions) uniques pour les séries XROS 3 et XROS NANO, en plus des concepteurs d'identité interne de l'entreprise.

Plus important encore, VAPORESSO encourage les consommateurs à participer au concours de personnalisation du modèle XROS 3 NANO, car la société vise à « subvertir votre imagination à partir du design ». Les participants auront la possibilité de participer à un concours de personnalisation, au cours duquel ils pourront concevoir et personnaliser leurs appareils XROS 3 ou XROS NANO.

VAPORESSO organisera le concours de personnalisation en deux tours, et les six meilleurs candidats seront sélectionnés à travers un vote en ligne. Pour chaque tour, le concours sélectionnera un gagnant du premier prix, deux gagnants du deuxième prix et trois gagnants du troisième prix. La société annoncera les gagnants des deux tours le 15 juin et le 15 septembre, respectivement, et les prix comprendront un iPad Pro pour le gagnant du premier prix, une Apple Watch pour les gagnants du deuxième prix et des AirPods pour les gagnants du troisième prix.

Pour participer à la campagne d'innovation XROS 3 NANO et en savoir plus sur l'approche novatrice de VAPORESSO en matière de vapotage, les consommateurs peuvent visiter le site officiel de VAPORESSO. La campagne est une occasion unique offerte aux consommateurs de participer au processus créatif et contribuer à façonner l'avenir du vapotage. Les créations gagnantes auront la possibilité de devenir un produit blind box personnalisé vendu dans le monde entier dans le cadre du projet d'imagination blind box.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2052387/image_5004956_20676600.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

SOURCE VAPORESSO