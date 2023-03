Los Emiratos Árabes Unidos presenta la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima

DUBÁI, EAU, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC), dirigida por el Ministerio del Interior de los EAU en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), servirá como plataforma para coordinar la respuesta de la comunidad mundial de aplicación de la ley a las consecuencias medioambientales, tal como se presentó el martes, en la Cumbre Mundial de la Policía, que se lleva a cabo los días 6 y 7 de marzo en Dubái.

Durante el primer día de la cumbre, se presentaron más detalles en relación a un acuerdo de alto nivel entre el teniente general, su alteza Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del interior de los EAU, y su excelencia Ghada Waly, directora ejecutiva de la UNODC, que se estableció en febrero de 2023.

En esta ocasión, los funcionarios de más alto rango del Ministerio del Interior de los EAU y la UNODC discutieron el lanzamiento de una iniciativa mundial destinada a la concientización, el desarrollo de capacidades y la investigación con respecto a los delitos que afectan al medioambiente y al cambio climático.

La visión del teniente general, su excelencia Sheikh Saif sobre la iniciativa, que había sido nombrada como Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC), fue presentada además en la mesa redonda de la Cumbre Mundial de la Policía, por un representante del Ministerio del Interior de los EAU, la teniente coronel, Dana Humaid,

"Nos complace presentar la visión del teniente general, su excelencia Sheikh Saif como una realidad hoy en día. Al actuar como órgano asesor de la I2LEC, el Grupo de Trabajo Mundial será una plataforma para coordinar la respuesta de las autoridades competentes de todo el mundo a los delitos que afectan al medioambiente y, por ende, al cambio climático. Los EAU confían en que el Grupo de Trabajo Mundial y la I2LEC serán un catalizador para abordar la crisis medioambiental y confiamos en que se unirán a nosotros en este importante esfuerzo", dijo la teniente coronel, Dana Humaid, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del MOI de los EAU.

El Grupo de Trabajo Mundial es un grupo multidisciplinario de representantes de varias organizaciones como la UNODC, Interpol, Europol, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, la Unidad Ambiental de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Centro de Emergencias Medioambientales, el Foro Económico Mundial, entre otras.

En la mesa redonda intervino el juez doctor, Hatem Ali, director regional de la UNODC, destacó que la I2LEC y el Grupo de Trabajo Mundial se basarán en los logros anteriores alcanzados por la comunidad internacional para abordar de manera efectiva los delitos que afectan al medioambiente y su impacto en el cambio climático.

"En el contexto de los crecientes desafíos del cambio climático, nos entusiasma colaborar con los EAU en la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima, que trabajará para presentar una resolución en el órgano rector pertinente de la ONU, antes de la Cumbre Climática COP28. Junto a nuestros socios, nos aseguraremos de que la I2LEC tenga un enfoque holístico y un legado duradero con respecto al aumento de la prevención y la creación de capacidades operativas y de investigación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para abordar la crisis medioambiental", dijo el director regional de la UNODC en el CCG.

La I2LEC se integra en el compromiso más amplio de los EAU de impulsar la cooperación mundial en causas medioambientales. Los EAU fueron el primer país de la región en ratificar el histórico Acuerdo de París, firmado en 2015 durante la COP21. El año 2023 es el "año de la sustentabilidad" en los EAU, para fomentar una colaboración mundial en la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos relacionados con el clima.

La I2LEC también se beneficiará de la larga asociación estratégica entre los EAU y la UNODC para apoyar los esfuerzos mundiales contra la delincuencia organizada, así como de la amplia experiencia de la UNODC creada a través del programa mundial sobre delitos que afectan al medioambiente.

FUENTE the Ministry of Interior of the United Arab Emirates

