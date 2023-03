Emirados Árabes Unidos revelam iniciativa internacional de aplicação da lei para o clima

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- AIniciativa Internacional de Aplicação da Lei para o Clima (I2LEC), liderada pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), servirá como uma plataforma para coordenar a resposta da comunidade global de autoridades policiais às consequências ambientais, conforme apresentado na terça-feira na Cúpula Mundial de Polícia, que está sendo realizada em Dubai de 6 a 7 de março.

No primeiro dia da Cúpula, mais detalhes foram apresentados em relação a um acordo de alto nível entre o Tenente Geral H.H. Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior dos Emirados Árabes Unidos, e S. Ex.a. Ghada Waly, a diretora executiva da UNODC, que foi contatada em fevereiro de 2023.

Na época, os funcionários de mais alto escalão do Ministério do Interior dos Emirados e da UNODC discutiram o lançamento de uma iniciativa global, destinada à conscientização, à capacitação e à pesquisa com relação a crimes que afetam o meio ambiente e as mudanças climáticas.

A visão do Tenente General H.H. Sheikh Saif para a iniciativa, que havia sido nomeada como S Iniciativa Internacional de Aplicação da Lei para o Clima (I2LEC), foi apresentada em um painel de discussão da Cúpula Mundial de Polícia, por uma representante do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, a Tenente. Coronel. Dana Humaid.

"Temos o prazer de apresentar a visão do Tenente General H.H. Sheikh Saif como realidade hoje. Ao atuar como órgão consultivo do I2LEC, o Grupo de Trabalho Global será uma plataforma para coordenar a resposta global da aplicação da lei a crimes que afetam o meio ambiente e, portanto, as mudanças climáticas. Os Emirados Árabes Unidos estão confiantes de que o Grupo de Trabalho Global e o I2LEC serão um catalisador para enfrentar a crise ambiental e confiamos que vocês se juntarão a nós neste importante esforço", disse a Tenente. Coronel. Dana Humaid, Diretora Geral do Escritório de Assuntos Internacionais do MOI dos Emirados Árabes Unidos..

O Grupo de Trabalho Global é um grupo multidisciplinar de representantes de várias organizações como UNODC, Interpol, Europol, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Unidade Ambiental do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, Centro de Emergências Ambientais, Fórum Econômico Mundial, entre outros.

Ao discursar no mesmo painel de discussão, o Juíz Dr. Hatem Ali, Diretor Regional da UNODC Office, destacou que a I2LEC e o Grupo de Trabalho Global se basearão nas conquistas anteriores alcançadas pela comunidade internacional para abordar efetivamente os crimes que afetam o meio ambiente e seu impacto nas mudanças climáticas.

"No contexto dos desafios em evolução das mudanças climáticas, estamos muito entusiasmados em fazer parceria com os Emirados Árabes Unidos na Iniciativa Internacional de Agentes da Lei para o Clima, que trabalhará para apresentar uma resolução no órgão de administração relevante da ONU, antes da cúpula climática COP28. Juntamente com nossos parceiros, garantiremos que a I2LEC tenha uma abordagem holística e um legado duradouro com relação ao aumento da prevenção e à construção de capacidades operacionais e de pesquisa das agências de aplicação da lei em todo o mundo para enfrentar a crise ambiental", disse o diretor Regional da UNODC Office no GCC.

A I2LEC amplia o compromisso mais amplo dos Emirados Árabes Unidos de promover a cooperação global em causas ambientais. Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país da região a ratificar o histórico Acordo de Paris, assinado em 2015 durante a COP21. 2023 é o "ano da sustentabilidade" nos Emirados Árabes Unidos, para promover uma colaboração global na busca de soluções inovadoras para os desafios relacionados ao clima.

A I2LEC também se beneficiará da parceria estratégica de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e o UNODC para apoiar os esforços globais contra a organização, bem como da vasta experiência da UNODC construída por meio do Programa Global sobre Crimes que Afetam o Meio Ambiente.

FONTE the Ministry of Interior of the United Arab Emirates

SOURCE the Ministry of Interior of the United Arab Emirates