Digital Medicine Society stellt Ressourcen für die Navigation durch die globalen Regulierungswege für digitale Gesundheit vor

Die Ressourcen werden die weltweite Verbreitung digitaler Gesundheitsprodukte beschleunigen und den globalen Zugang für Patienten verbessern

BOSTON, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Heute stellte die Digital Medicine Society (DiMe) eine Reihe von Ressourcen vor, die der Industrie bei der Bewertung internationaler Regulierungswege helfen sollen. Diese Ressourcen geben Entwicklern digitaler Gesundheitstechnologien wichtige Werkzeuge an die Hand, mit denen sie das sich entwickelnde, komplexe regulatorische Umfeld einer ersten Reihe von Schlüsselmärkten im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und Nordamerika vergleichen und steuern können. Mit diesen Werkzeugen können Entwickler ihre globalen Markteinführungsstrategien straffen und ihre Lösungen schneller sowie effizienter auf den Markt bringen – zum Nutzen der Patienten in aller Welt.

Die DiMe-Ressourcen sind eine Antwort auf die Unsicherheit von Entwicklern bezüglich der Anforderungen und Unterschiede zwischen den Wegen in Australien, China, England, Frankreich, Deutschland, Japan, Südkorea und den USA. Sie umfassen Tools wie länderspezifische regulatorische Leitfäden, Schritt-für-Schritt-Flussdiagramme und KI/ML-Leitfäden, die DHT-Entwicklern klare und umsetzbare Wege zur Verfügung stellen, um die Anforderungen in den verschiedenen Märkten zu bewältigen.

„Da digitale Gesundheitstechnologien die Gesundheitsversorgung weiterhin umgestalten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Innovatoren die Regulierungsstrategie in ihre allgemeine Geschäftsstrategie einbeziehen – ein Ansatz, der es ihnen ermöglicht, diese Produkte den Patienten weltweit zur Verfügung zu stellen", sagte Megan Coder, Vizepräsidentin für Produkte und Richtlinien bei DiMe. „Mithilfe unserer neuen Ressourcen können Entwickler effektiv durch die regulatorische Landschaft navigieren, ihren ROI steigern und sicherstellen, dass ihre hochwertigen, vertrauenswürdigen digitalen Lösungen diejenigen Patienten erreichen, die sie am meisten brauchen. Wir sind stolz darauf, diese Ressourcen heute freizugeben und planen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um diese ersten Ressourcen in naher Zukunft auf andere Schlüsselmärkte auszuweiten."

Die Einführung dieser Ressourcen stellt eine Erweiterung des regulatorischen Portfolios von DiMe dar, welches Innovatoren dabei hilft, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, um neue Produkte in neuen Regionen auf den Markt zu bringen und global zu skalieren.

„Für Entwickler, die innovative Produkte auf neue Märkte bringen wollen, ist das Navigieren durch internationale Regulierungswege eine entmutigende Aufgabe. Bisher war es ein langwieriger und mühsamer Prozess, Märkte zu vergleichen sowie die Erkenntnisse in eine strategische Markteinführungsstrategie einfließen zu lassen", ergänzte Ariel Dora Stern, Alexander von Humboldt Professorin und Lehrstuhl für Digitale Gesundheit, Wirtschaft & Politik, am Digital Health Cluster des Hasso-Plattner-Instituts. „Die Ressourcen von DiMe werden sowohl für Entwickler in der Anfangsphase als auch für erfahrene Entwickler, die den Zugang zu ihren Produkten erweitern möchten, eine entscheidende Rolle spielen, da sie diese schneller in die Hände von Patienten und Pflegeteams bringen und sich auf die Entwicklung hochwertiger Produkte konzentrieren können."

Politische Entscheidungsträger sowie Investoren können die neuen Ressourcen auch nutzen, um die globalen Regulierungsmärkte für digitale Gesundheitsprodukte besser zu bewerten und zu vergleichen. Dies führt zu mehr Transparenz und einem besseren Zugang zu Technologien, welche die Gesundheitsversorgung weltweit verbessern werden.

DiMe hat sich verpflichtet, Entwickler dabei zu unterstützen, die Reichweite ihrer Produkte auf neue Märkte auszudehnen und das Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten möchten, um zusätzliche Länderressourcen zu entwickeln, schauen Sie bitte hier.

Informationen zu Digital Medicine Society: DiMe ist eine globale Non-Profit-Organisation und das professionelle Zuhause für alle Mitglieder der digitalen Medizingemeinschaft. Gemeinsam gehen wir die schwierigsten Herausforderungen der digitalen Medizin an, entwickeln Ressourcen in klinischer Qualität innerhalb eines technologischen Zeitrahmens und stellen diese umsetzbaren Ressourcen über Open-Source-Kanäle sowie Schulungsprogramme zur Verfügung.

