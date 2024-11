La Digital Medicine Society introduit des ressources pour négocier les processus réglementaires mondiaux de la santé numérique

Ces ressources permettront d'accélérer l'expansion des produits de santé numérique dans le monde entier et d'améliorer l'accès des patients à l'échelle mondiale.

BOSTON, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Digital Medicine Society (DiMe) a dévoilé aujourd'hui une série de ressources pour guider l'industrie dans l'évaluation des processus réglementaires internationaux. Ces ressources fournissent aux développeurs de technologies de santé numérique des outils essentiels pour comparer et naviguer dans les environnements réglementaires complexes et en constante évolution d'une première série de marchés clés en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord. Grâce à ces outils, les développeurs seront en mesure de rationaliser leurs stratégies de mise sur le marché à l'échelle mondiale et de commercialiser leurs solutions plus rapidement et plus efficacement, au bénéfice des patients du monde entier.

Les ressources de DiMe répondent à l'incertitude des développeurs concernant les exigences et les différences entre les processus en Australie, en Chine, en Angleterre, en France, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis. Elles comprennent des outils tels que des guides réglementaires spécifiques à chaque pays, des organigrammes étape par étape et des lignes directrices IA/apprentissage machine qui fournissent aux développeurs de DHT des cheminements clairs et concrets pour traiter les exigences dans les différents marchés.

« Alors que les technologies de santé numérique continuent de remodeler les soins de santé, il est essentiel que les innovateurs intègrent la stratégie réglementaire dans leur stratégie commerciale globale - une approche qui leur permettra de mettre ces produits à la disposition des patients dans le monde entier », explique Megan Coder, vice-présidente des produits et des politiques, DiMe. « Grâce à nos nouvelles ressources, les développeurs peuvent naviguer efficacement dans le paysage réglementaire, augmenter leur retour sur investissement et s'assurer que leurs solutions numériques fiables et de haute qualité atteignent les patients qui en ont le plus besoin. Nous sommes fiers de publier cet ensemble de ressources aujourd'hui et nous prévoyons de travailler avec des partenaires pour étendre cet ensemble initial à d'autres marchés clés dans un avenir proche. »

Le lancement de ces ressources représente un élargissement du portefeuille réglementaire de DiMe qui aide les innovateurs à faire face aux exigences réglementaires afin de commercialiser de nouveaux produits dans de nouvelles zones géographiques et de s'étendre à l'échelle mondiale.

« Appréhender les processus réglementaires internationaux est une tâche ardue pour les développeurs qui cherchent à adapter leurs produits innovants à de nouveaux marchés. Jusqu'à présent, la comparaison des marchés et l'intégration des résultats dans une stratégie de mise sur le marché ont été un processus long et fastidieux », a ajouté Ariel Dora Stern, professeur et titulaire de la chaire Alexander von Humboldt pour la santé numérique, l'économie et la politique, au sein du pôle de santé numérique de l'Institut Hasso Plattner. « Les ressources de DiMe changeront la donne pour les développeurs en phase de démarrage et les développeurs expérimentés qui cherchent à élargir l'accès de leurs produits, en les mettant plus rapidement entre les mains des patients et des équipes soignantes et en leur permettant de se concentrer sur le développement de produits de haute qualité. »

Les décideurs politiques et les investisseurs peuvent également utiliser les nouvelles ressources afin de mieux évaluer et comparer les marchés réglementaires mondiaux pour les produits de santé numérique. Il en résulte une plus grande transparence et un meilleur accès aux technologies qui amélioreront les soins de santé dans le monde entier.

DiMe s'engage à aider les développeurs à étendre la portée de leurs produits à de nouveaux marchés et à améliorer la vie des personnes dans le monde. Si vous souhaitez vous associer à nous pour développer des ressources nationales supplémentaires, veuillez nous contacter ici.

À propos de la Digital Medicine Society : DiMe est une organisation mondiale à but non lucratif et le foyer professionnel de tous les membres de la communauté de la médecine numérique. Ensemble, nous nous attaquons aux défis les plus difficiles de la médecine numérique, nous développons des ressources de qualité clinique en respectant le calendrier technologique et nous fournissons ces ressources exploitables sur le terrain par l'intermédiaire de canaux à source ouverte et de programmes éducatifs.

