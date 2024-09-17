顶级领导演讲嘉宾Gaby Natale在宝洁LatinOvation活动上发表主题演讲

辛辛那提, 2024年9月17日 /美通社/ -- 屡获艾美奖的记者、畅销书作家和顶级领导发言人Gaby Natale将于9月19日在宝洁(Procter & Gamble)的年度LatinOvation活动上发表闭幕主题演讲。 今年在辛辛那提举行的聚会继续以“西班牙裔推动进步”为主题，庆祝西班牙裔社区对创新和文化丰富的重大贡献。

Natale将探讨开拓性领导力的重要作用，以及打破障碍和重新定义过时领导力概念的必要性。

顶级领导演讲嘉宾Gaby Natale将为宝洁发表主题演讲

“重新定义可能始于我们的领导和创新意愿。 作为拉美裔，我们必须接受我们作为先驱者的角色，不仅为自己打破障碍，而且为子孙后代奠定基础。”

宝洁对多元化和包容性的承诺体现在其对西班牙裔价值观的支持和认可上，如决心、韧性和创业精神--这些品质在西班牙裔社区和宝洁的创新的文化中都产生了深刻的共鸣。

关于宝洁宝洁为全球消费者提供最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，包括Always ®、Ambi Pur ®、Ariel ®、Bounty ®、Charmin ®、Crest ®、Dawn ®、Downy ®、Fairy ®、Febreze ®、Gain ®、Gillette ®、Head & Shoulders ®、Lenor ®、Olay ®、Oral-B ®、Pampers ®、Pantene ®、SK-II ®、Tide ®、Vicks ®和Whisper ®。 宝洁社区的业务遍布全球约70个国家。

关于GABY NATALE

Gaby Natale相信打破障碍。 她体现了她所宣扬的。

作为第一个连续赢得3个日间艾美奖的拉丁裔作家（作为她自己的节目的主持人和执行制片人） ，第一位由HarperCollins的领导力部门出版的西班牙裔作家，也是少数几个用英语讲述有声书的外国作家之一， Gaby在领导力领域有自己的“第一个像她一样的人”。

作为备受追捧的思想领袖和鼓舞人心的演讲者， Gaby在《财富》500强企业、联合国和她自己的TEDx演讲中分享了她的鼓舞人心的信息，鼓励代表性不足的少数群体开拓创新，成为他们在世界上（尚未）看到的人。

Natale是娱乐行业的少数女性之一，不仅拥有其内容的权利，还拥有电视工作室。 这种独特的情况使她能够将她对媒体的热情与她的创业精神相结合。

《人物》杂志将Natale评为2018年“25位最强大的拉丁裔人”之一，重点介绍了她如何从一个从地毯仓库开始的当地电视节目转变为美国历史上唯一一个赢得三连冠日间艾美奖®的拉丁裔的鼓舞人心的故事。 当她的第一本书HarperCollins的“The Virtuous Circle”成为即时畅销书时，她的人气进一步增长，在3个不同类别（商业，灵感和自助）中超过了亚马逊的新发布排行榜。

Natale还是AGANARmedia的创始人， AGANARmedia是一家专注于西班牙裔受众的营销公司，为希尔顿全球、Sprint、AT&T、eBay、Intuit和亚马逊等财富500强公司提供服务。 在数字世界中，她拥有蓬勃发展的粉丝群，在YouTube上的观看次数超过5200万。

作为性别和多样性问题的不懈倡导者， Natale经常与St. Jude儿童研究医院、Phenomenal Woman Action Campaign和Voto Latino等非营利组织合作。

Natale曾在福布斯、美国卷积神经网络、Buzzfeed、NBC新闻、Univision和Latino Leaders杂志上发表过专访。 她因在媒体中描绘拉丁裔LGBTQ青年而获得NALIP的数字开拓者奖和GLAAD媒体奖提名。

Natale拥有圣安德烈斯大学国际关系学士学位和新闻学硕士学位。 在开始电视职业生涯之前， Natale在德克萨斯大学教授传播和新闻课程。

Natale来自阿根廷，拥有美国、阿根廷和意大利的三重国籍，曾居住在伦敦（英国）、墨西哥、华盛顿特区和布宜诺斯艾利斯。

AGANAR Media