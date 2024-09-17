頂尖領導演講者Gaby Natale在P&G的LatinOvation活動上作主題演講嘉賓

辛辛那提2024年9月17日 /美通社/ -- 三獎艾美獎得主記者、暢銷作家和頂尖領導演講者Gaby Natale將於9月19日在Procter & Gamble的年度LatinOvation活動上發表閉幕主題演講。今年在辛辛那提（Cincinnati）舉行的聚會繼續向「西班牙裔人士為進步提供動力」（Hispanics Powering Progress）主題致敬，慶祝西班牙裔社區對創新和文化豐富的重大貢獻。

Natale 將討論先驅領導力的重要作用，以及打破障礙並重新定義過時的領導概念的必要性。

頂尖領導演講者Gaby Natale任P&G主題演講嘉賓

「重新定義什麼是可能的，始於我們願意領導和創新。作為拉丁裔，我們必須承擔我們作為先驅的角色，不僅為自己打破障礙，而且為未來世代創造基礎，」Natale 說。

P&G 對多元化和包容性的承諾在支持和認可西班牙裔價值觀，例如決心、韌性和創業精神——這些品質在西班牙裔社區和 P&G 的創新文化中深刻共鳴。

關於Procter & Gamble：Procter & Gamble公司（P&G）為世界各地的消費者提供最受信賴、優質、領先的品牌組合之一，包括Always®、Ambi Pur®、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、Gillette®、Head & Shoulders®、Lenor®、Olay®、Oral-B®、Pampers®、Pantene®、SK-II®、Tide®、Vicks®、Whisper®。P&G 社群在全球約 70 個國家/地區營運。

關於 GABY NATALE

Gaby Natale 堅信能突破障礙，她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得 3 屆 Daytime Emmys® 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 500 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

《People》雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime Emmys® 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 3 個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和《Latino Leaders》雜誌都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media Award 的提名。

Natale 擁有聖安德烈斯大學（University of San Andres）國際關係學士學位和新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

出生於阿根廷的 Natale 擁有美國、阿根廷和意大利三重國籍，曾居住在英國倫敦、墨西哥、美國華盛頓特區和阿根廷布宜諾斯艾利斯。

AGANAR Media