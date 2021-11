Discovery Life Sciences lance le Discovery BIOstore™

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE PERMET AUX CLIENTS D'ACCÉDER À LA DEMANDE À DES MILLIONS DE BIOSPÉCIMENS DE HAUTE QUALITÉ, OBTENUS DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET CARACTÉRISÉS

HUNTSVILLE, Alabama, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), le Biospecimen and Biomarker Specialists™, a annoncé aujourd'hui le lancement du Discovery BIOstore™ sur www.discoverybiostore.com. Cette nouvelle expérience en ligne, à la navigation aisée, offrira un accès en temps réel à la collection de millions de biospécimens humains de Discovery pour permettre aux scientifiques de constituer des cohortes d'étude plus intelligentes en recherche préclinique, translationnelle et clinique, tout en accélérant les délais de réalisation des projets.

Au cœur du Discovery BIOstore se trouve la plus grande collection au monde de biospécimens de haute qualité, obtenus de manière éthique et caractérisés, provenant de donneurs normaux et malades. La biobanque de Discovery, leader du marché mondial, comprend des tumeurs solides, des tissus, du sang et des dérivés sanguins, des biofluides, des écouvillons, des produits cellulaires humains et des ensembles de biospécimens appariés. Grâce à l'accès à la demande à la collection de Discovery, les scientifiques peuvent trier et identifier les biospécimens présentant des biomarqueurs clés, scanner les images histopathologiques numériques et zoomer dessus, et examiner les antécédents cliniques et les caractéristiques démographiques des patients ─ ce qui leur permet de trier et de sélectionner les biospécimens présentant le plus grand intérêt scientifique et le plus grand potentiel pour faire avancer leurs recherches sur de nouveaux traitements et diagnostics.

« Le Discovery BIOstore est bien plus qu'une simple plateforme de commerce électronique d'échantillons biologiques », a déclaré Mike Musgnug, directeur des revenus de Discovery. « C'est une ressource unique et habilitante de biospécimens et de biomarqueurs qui répond aux besoins de la recherche et du développement à tout stade et à toute échelle. En tant que société des spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs, seule Discovery pourrait fournir cet accès direct et triable au menu le plus complet de biospécimens, ainsi que l'accès aux laboratoires mondiaux de services de biomarqueurs certifiés CLIA et conformes aux BPCL de Discovery, afin de soutenir les programmes de recherche et de développement à n'importe quelle échelle. »

« Discovery peut désormais fournir des biospécimens de haute qualité à des clients du monde entier par simple pression sur un bouton », a déclaré Jay Scherer, directeur de l'exploitation de Discovery. « Nous avons réalisé un investissement important pour mettre au point la solution technologique la plus complète, à guichet unique et à accès direct, afin de faire avancer les projets axés sur l'oncologie, l'immuno-oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses et la thérapie cellulaire et génique. Le BIOstore de Discovery et le réseau mondial de sites Discovery Partners® constituent les ressources les plus puissantes et les plus conviviales disponibles pour commander des biospécimens en ligne ou créer des projets d'approvisionnement mondiaux personnalisés très ciblés. Nous sommes déterminés à maintenir notre leadership mondial en matière d'innovation de produits et de services qui offrent une valeur inégalée à nos clients. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est la société des spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs, combinant le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées et de services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de manière complète la recherche de découverte, translationnelle et clinique.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à une utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage et consulte les clients pour surmonter plus rapidement les obstacles et obtenir des résultats afin de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !) Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

