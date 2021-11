Discovery Life Sciences uvádza na trh Discovery BIOstore™

NOVÉ DIGITÁLNE PROSTREDIE POSKYTUJE ZÁKAZNÍKOM PRÍSTUP NA VYŽADANIE K

MILIÓNOM VYSOKOKVALITNÝCH, ETICKY ZÍSKANÝCH A CHARAKTERIZOVANÝCH BIOVZORIEK

HUNTSVILLE, Alabama, 12. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™, dnes oznámila uvedenie Discovery BIOstore™ na lokalite www.discoverybiostore.com. Toto nové online prostredie s jednoduchou navigáciou poskytne v reálnom čase prístup k inventáru miliónov ľudských biovzoriek spoločnosti Discovery, čo vedcom umožní zostaviť inteligentnejšie kohortové štúdie v predklinickom, translačnom a klinickom výskume a zároveň urýchliť harmonogramy projektov.

Discovery BIOstore má najväčšiu svetovú zbierku vysokokvalitných, eticky získaných a charakterizovaných biovzoriek od normálnych a chorých darcov. Popredná svetová biobanka spoločnosti Discovery obsahuje solídne nádory, tkanivá, krv a krvné deriváty, biotekutiny, výtery, produkty ľudských buniek a zodpovedajúce sady biovzoriek. S vyžiadaným prístupom k inventáru spoločnosti Discovery môžu vedci triediť a identifikovať biovzorky pomocou kľúčových biomarkerov, skenovať a zväčšovať digitálne histopatologické snímky a preskúmať klinickú históriu a demografické charakteristiky pacientov ─ čo im umožňuje zobrazovať a vyberať biovzorky s najvyšším vedeckým záujmom a potenciálom napredovať vo výskume nových liečebných postupov a diagnostiky.

„Discovery BIOstore je oveľa viac než len platforma elektronického obchodu pre biovzorky," povedal Mike Musgnug, riaditeľ pre príjmy spoločnosti Discovery. „Je to jedinečný a podporný zdroj biovzoriek a biomarkerov, ktorý podporuje potreby výskumu a vývoja v akejkoľvek fáze a v akomkoľvek rozsahu. Ako špecialisti na biovzorky a biomarkery môže iba spoločnosť Discovery poskytnúť tento priamy, triediteľný prístup k najkomplexnejšej ponuke biovzoriek spárovaných s prístupom do globálnych laboratórií pre služby biomarkerov spoločnosti Discovery s certifikáciou CLIA a vyhovujúcich GCLP na podporu výskumných a rozvojových programov akéhokoľvek rozsahu."

„Spoločnosť Discovery teraz dokáže stlačením jediného tlačidla poskytnúť vysokokvalitné biovzorky zákazníkom na celom svete," povedal Jay Scherer, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Discovery. „Významne sme investovali do vybudovania najkomplexnejšieho technologického riešenia na jednom mieste a s priamym prístupom, aby sme podporili projekty zamerané na onkológiu, imunoonkológiu, imunológiu, infekčné choroby a bunkovú a génovú terapiu. BIOstore a Discovery Partners® Global Site Network od spoločnosti Discovery sú najvýkonnejšie a užívateľsky najprívetivejšie dostupné zdroje na objednávanie biovzoriek online alebo vytváranie vysoko cielených zákazkových globálnych projektov obstarávania. Zaviazali sme sa udržať si naše vedúce globálne postavenie v inováciách produktov a služieb, ktoré poskytujú našim zákazníkom bezkonkurenčnú hodnotu."

O spoločnostiach Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences je spoločnosť špecialistov na biovzorky a biomarkery, ktorá spája najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob a obstarávania biovzoriek s poprednými laboratóriami pre služby multi-omických biomarkerov s cieľom urýchliť nové terapie podporované biomarkerovými a sprievodnými diagnostickými programami pre rakovinu, infekčné choroby a iné zriedkavé a zložité stavy. Sme popredným poskytovateľom vysoko-charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov a odborných multi-omických analytických služieb na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenčná a bioinformatická divízia spoločnosti Discovery, celosvetovo uznávané servisné laboratórium, ktoré využíva najaktuálnejšie technológie genomického výskumu na komplexnú podporu objavovania, translačného a klinického výskumu.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby medzi prvými na trhu rýchlejšie prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie dôležitých rozhodnutí v oblasti výskumu a vývoja. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1685475/DLS_BioStore_Logo_01_Logo.jpg

