Discovery Life Sciences lanza Discovery BIOstore™

HUNTSVILLE, Alabama, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™ (especialista en bioespecímenes y biomarcadores), anunció hoy el lanzamiento de Discovery BIOstore™ en www.discoverybiostore.com. Esta nueva experiencia en línea fácil de navegar proporcionará acceso en tiempo real al inventario de Discovery de millones de bioespecímenes humanos para permitir a los científicos crear cohortes de estudio más inteligentes en investigación preclínica, traslacional y clínica, a la vez que reducen los plazos de los proyectos.

En el centro de Discovery BIOstore se encuentra la colección más grande del mundo de bioespecímenes de alta calidad, adquiridos de manera ética y caracterizados de donantes normales y enfermos. El banco biológico líder en el mercado mundial de Discovery almacena tumores sólidos, tejidos, sangre y derivados sanguíneos, fluidos biológicos, hisopos, productos celulares humanos y conjuntos de bioespecímenes emparejados. Con el acceso bajo demanda al inventario de Discovery, los científicos pueden clasificar e identificar bioespecímenes con biomarcadores clave, escanear y hacer zoom en imágenes de histopatología digital, y revisar el historial clínico y las características demográficas de los pacientes, lo que les permite detectar y seleccionar los bioespecímenes de mayor interés científico y potencial para avanzar en sus investigaciones de nuevos tratamientos y diagnósticos.

"Discovery BIOstore es mucho más que una plataforma de comercio electrónico de bioespecímenes", sostuvo Mike Musgnug, director de Ingresos de Discovery."Es un recurso de bioespecímenes y biomarcadores único y empoderador que satisface necesidades en materia de investigación y desarrollo en cualquier etapa y escala. Solo Discovery, como especialista en bioespecímenes y biomarcadores, podría proporcionar este acceso directo y clasificable al menú más completo de bioespecímenes, junto con el acceso a los laboratorios globales de servicio de biomarcadores de Discovery, que cuentan con certificación CLIA y cumplen con el protocolo de GCLP para apoyar programas de investigación y desarrollo a cualquier escala".

"Discovery ahora puede ofrecer bioespecímenes de alta calidad a clientes de todo el mundo con el toque de un botón", comentó Jay Scherer, director de Operaciones de Discovery."Realizamos una inversión significativa para desarrollar la solución tecnológica más integral, completa y de acceso directo para avanzar en proyectos enfocados en la oncología, la inmunooncología, la inmunología, las enfermedades infecciosas y la terapia celular y génica. La BIOstore de Discovery y Discovery Partners® Global Site Network son los recursos más potentes y fáciles de usar disponibles para solicitar bioespecímenes en línea o crear proyectos globales de adquisición altamente dirigidos. Estamos comprometidos a mantener nuestro liderazgo global en la innovación de productos y servicios que ofrecen un valor inigualable a nuestros clientes".

Acerca de Discovery Life Sciences y HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences es la compañía de Biospecimen and Biomarker Specialists, que combina el inventario y la red de adquisiciones de bioespecímenes comerciales más grandes del mundo con laboratorios de servicio de biomarcadores multiómicos preeminentes para acelerar nuevas terapias respaldadas por programas de diagnóstico con biomarcadores y acompañantes para el cáncer, las enfermedades infecciosas y otras condiciones raras y complejas. Somos un proveedor líder de materia prima celular humana altamente cualificado y de servicios analíticos multiómicos expertos para avanzar en la investigación, el desarrollo y los programas de fabricación de terapia celular y génica.

HudsonAlpha Discovery® es la división de secuenciación y bioinformática de Discovery, un laboratorio de servicios con reconocimiento mundial que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para apoyar de manera integral la investigación de descubrimiento, traslacional y clínica.

Impulsado por una experiencia científica líder y el uso innovador de las tecnologías actuales, el equipo de Discovery interactúa y consulta con los clientes para superar más rápidamente los obstáculos y obtener resultados a fin de tomar decisiones críticas de investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. ¡We are Science at your Service™! Para obtener más información, visite dls.com.

