Discovery Life Sciences uruchamia platformę Discovery BIOstore™

Nowe rozwiązanie cyfrowe zapewnia klientom dostęp na żądanie do milionów wysokiej jakości, uzyskanych zgodnie z zasadami etyki i scharakteryzowanych, danych biologicznych.

HUNTSVILLE, Ala., 12 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Discovery Life Sciences™ (Discovery) ‒ podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami (Biospecimen and Biomarker Specialists™) ogłosiła dziś uruchomienie platformy Discovery BIOstore™ dostępnej na: www.discoverybiostore.com. Jest to nowe, łatwe w nawigacji rozwiązanie internetowe, które zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do zasobów Discovery obejmujących miliony danych biologicznych, umożliwiając naukowcom tworzenie bardziej inteligentnych kohort badawczych na potrzeby badań przedklinicznych, translacyjnych i klinicznych, przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji projektów.

Trzon Discovery BIOstore™ stanowi największy na świecie zbiór wysokiej jakości, pozyskanych zgodnie z zasadami etyki i scharakteryzowanych próbek biologicznych pochodzących od zdrowych i chorych dawców. Wiodący na światowym rynku biobank Discovery obejmuje próbki guzów litych, tkanek, krwi i jej pochodnych, a także płyny biologiczne, wymazy, produkty komórek ludzkich oraz dopasowane zestawy biopreparatów. Zyskując dostęp na żądanie do zasobów Discovery, naukowcy mogą przeszukiwać i identyfikować dane biologiczne z kluczowymi biomarkerami, skanować i powiększać cyfrowe obrazy histopatologiczne oraz przeglądać historię kliniczną i charakterystykę demograficzną pacjentów, co pozwala im na klasyfikowanie i wybieranie danych biologicznych o największym znaczeniu naukowym i potencjale, dzięki któremu mogą sprawniej realizować swoje badania nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki.

„Discovery BIOstore to coś więcej niż tylko platforma e-commerce obejmująca dane biologiczne ‒ powiedział Mike Musgnug, dyrektor ds. przychodów w Discovery. - Jest to unikalne i ogromne źródło biopreparatów i biomarkerów, wspierające badania i rozwój na każdym etapie i w każdej skali. Jako zespół specjalistów w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami, tylko Discovery może zapewnić bezpośredni dostęp do najbardziej wszechstronnej oferty danych biologicznych, wraz z dostępem do globalnych laboratoriów Discovery z akredytacją CLIA, funkcjonujących zgodnie z dobrą kliniczną praktyką laboratoryjną, które świadczą usługi w zakresie biomarkerów, wspierając programy badawczo-rozwojowe realizowane na różną skalę".

„Discovery może teraz dostarczać wysokiej jakości dane biologiczne klientom na całym świecie za jednym kliknięciem ‒ powiedział Jay Scherer, dyrektor operacyjny Discovery. - Poczyniliśmy znaczące inwestycje, aby stworzyć najbardziej kompleksowe, wszechstronne i łatwo dostępne rozwiązanie technologiczne, które umożliwi postęp w realizacji projektów skoncentrowanych na onkologii, immuno-onkologii, immunologii, chorobach zakaźnych oraz terapii komórkowej i genowej".

Discovery BIOstore i Globalna Sieć Obiektów Discovery Partners® zapewniają najbardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika zasoby umożliwiające zamawianie próbek biologicznych online lub tworzenie wysoce ukierunkowanych, globalnych projektów zaopatrzenia. Dążymy do utrzymania pozycji światowego lidera w zakresie innowacji produktów i usług, które zapewniają naszym klientom niezrównaną wartość".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami prowadzący również największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania nowych terapii chorób nowotworowych, zakaźnych i innych rzadkich i złożonych stanów chorobowych, wspieranych przez programy z zakresu biomarkerów i diagnostyki towarzyszącej. Spółka jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką ‒ uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Zespół Discovery ukierunkowany na działalność naukową współpracuje z klientami na rzecz stworzenia innowacyjnego, konsultacyjnego podejścia do pokonywania barier i szybszego osiągania pożądanych wyników w zakresie badań i rozwoju zgodnie z potrzebami rynku. Nauka do Państwa usług ‒ Science at your Service™. Więcej informacji na stronie: https://dls.com.

