Discovery Life Sciences lanza servicios para el estudio de tumores sólidos FFPE y cfDNA TruSight Oncology 500 (TSO500) para avanzar en el desarrollo de biopsias líquidas e investigación clínica en inmunoterapia

HUNTSVILLE, Alabama, 13 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), líder mundial en soluciones de biomuestras, servicios de genómica, celulares y de inmunohistoquímica (IHC), anuncia la incorporación de la tecnología TruSight Oncology 500 (TSO500) de Illumina a HudsonAlpha Discovery, laboratorio de Discovery altamente reconocido y relacionado con secuenciación y bioinformática.

La tecnología de tumor sólido (fijado en formalina e incrustado en parafina o FFPE) TSO500 y la cuantificación de ADN libre en el plasma (cfDNA) permiten la caracterización genómica a través un amplio espectro de tipos de tumores mediante la identificación de variantes de la línea germinal y somáticas del ADN y ARN, que incluyen inmunoncología crucial: variante de un solo nucleótido (SNV), inserción o deleción (InDel), variación en el número de copias (CNV) y biomarcadores de fusión, así como inestabilidad microsatelital (MSI) y carga mutacional tumoral (TMB). La plataforma TSO500 de HudsonAlpha Discovery combinada con las soluciones de biomuestras completas de Discovery Life Sciences acelerarán los estudios inmunoncológicos y de biomarcadores de biopsia líquida mediante la entrega de datos de secuenciación de última generación (NGS) que cruza tumores compatibles con pacientes y biomarcadores de plasma. El resultado será una mejora significativa de la información derivada de los estudios de diagnóstico de cáncer y de los programas clínicos de investigación inmunoterapéutica.

"Los servicios TSO500 de HudsonAlpha Discovery están optimizados para una mayor eficiencia que permite el envío rápido de valiosos datos NGS que solo el TSO500 entrega mediante la combinación de muestras FFPE y plasma a cualquier escala", señaló el Dr. Shawn Levy, director científico de Discovery Life Sciences. "Estamos seguros de que estos nuevos servicios potenciarán los programas de biomarcadores y permitirán a los investigadores desarrollar y validar con mayor rapidez nuevas inmunoterapias, diagnósticos de biopsias líquidas y diagnósticos complementarios".

"La incorporación de nuestra plataforma TSO500 de HudsonAlpha Discovery es un paso importante hacia una amplia adopción de nuestra tecnología innovadora para el pan-cáncer", indicó Mark Van Oene, director comercial de Illumina. "Estamos ansiosos por ver nuestra tecnología en las manos expertas de Discovery. La combinación de nuestra tecnología con el Dr. Levy y su equipo ofrecerá a los clientes de HudsonAlpha Discovery un recurso único y valioso para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos médicos y herramientas de diagnósticos de precisión".

HudsonAlpha Discovery es el laboratorio de secuenciación y bioinformática de Discovery que provee un conjunto de tecnologías de lectura larga, lectura corta y tecnologías de secuenciación celular únicas, que incluye las plataformas Illumina, 10x Genomic, Pacific Biosciences y Oxford Nanopore, y canales bioinformáticas para descubrir variables.

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es el líder del mercado mundial en análisis de biomuestras, adquisición, distribución y servicios científicos para la industria farmacéutica, biotecnológica y de diagnóstico. HudsonAlpha Discovery es la división de secuenciación y bioinformática mundialmente reconocida de Discovery que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para respaldar de manera integral la investigación clínica, traslacional y de descubrimiento. Impulsado por la ciencia, el equipo de Discovery se relaciona con los clientes en un enfoque consultivo e innovador para superar obstáculos y alcanzar un resultado final más rápido. We are Science at your Service™! [¡Somos la ciencia a su servicio!] Para obtener más información, visite dls.com.

