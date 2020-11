Discovery Life Sciences lance les services FFPE et cfDNA TruSight Oncology 500 (TSO500) pour les tumeurs solides afin d'améliorer les biopsies liquides et la recherche clinique en immunothérapie

HUNTSVILLE, Alabama, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), un leader mondial dans les solutions de bioséchantillonnage et les services de génomique, cellulaire et d'immunohistochimie (IHC), annonce l'ajout de la technologie TruSight Oncology 500 (TSO500) d'Illumina à HudsonAlpha Discovery, le laboratoire de séquençage et de bioinformatique de grande renommée de Discovery.

La technologie TSO500 d'Illumina pour les tumeurs solides (FFPE) et le cfDNA permet la caractérisation génomique d'un large éventail de types de tumeurs par l'identification des variantes germinales et somatiques de l'ADN et de l'ARN, y compris les biomarqueurs critiques d'immuno-oncologie SNV, InDel, CNV et de fusion, ainsi que l'instabilité des microsatellites (MSI) et la charge de la mutation tumorale (TMB). La plate-forme TSO500 de HudsonAlpha Discovery, combinée aux solutions complètes de Discovery Life Sciences pour les bioéchantillonnages, permettra d'accélérer les études d'immuno-oncologie et de biomarqueurs de biopsies liquides en fournissant des données NGS exploitables sur des biopsies de tumeurs et de plasma appariées aux patients. Cette solution vise une amélioration significative des informations des études de diagnostic du cancer et des programmes de recherche clinique immunothérapeutique.

"Les services TSO500 de HudsonAlpha Discovery sont optimisés en termes d'efficacité pour permettre la livraison rapide des précieuses données NGS que seul TSO500 fournit sur des échantillons de FFPE et de plasma appariés à toute échelle", a déclaré le Dr Shawn Levy, PhD, Directeur scientifique de Discovery Life Sciences. "Nous sommes convaincus que ces nouveaux services feront progresser les programmes de biomarqueurs et permettront aux chercheurs de développer et de valider plus rapidement de nouvelles immunothérapies, des diagnostics par biopsie liquide et des diagnostics complémentaires".

"L'ajout de notre plateforme TSO500 par HudsonAlpha Discovery est une étape importante dans l'adoption de notre technologie innovante de lutte contre le pan-cancer", a déclaré Mark Van Oene, Directeur commercial d'Illumina. "Nous sommes heureux de voir notre technologie entre les mains expertes de Discovery. La combinaison de notre technologie, le Dr Levy et son équipe fourniront aux clients de HudsonAlpha Discovery une ressource unique et précieuse pour accélérer le développement de nouveaux traitements médicaux de précision et d'outils de diagnostic ».

Le laboratoire de séquençage et de bioinformatique de Discovery, HudsonAlpha Discovery, fournit une série de technologies de séquençage de cellules longues, courtes et uniques - y compris les plateformes Illumina, 10x Genomics, Pacific Biosciences et Oxford Nanopore, et les pipelines bioinformatiques de découverte de variantes.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est le leader mondial de l'analyse de bioéchantillons, de l'approvisionnement, de la distribution et des services scientifiques pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et du diagnostic. HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bio-informatique de Discovery, reconnue dans le monde entier, qui s'appuie sur les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de façon globale la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique. Guidée par la science, l'équipe Discovery s'engage auprès de ses clients dans une approche novatrice et consultative pour surmonter les obstacles et obtenir un résultat final plus rapide. Nous sommes la science à votre Service™ ! Pour en savoir plus, consultez le site dls.com.

