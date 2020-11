Společnost Discovery Life Sciences představila služby TruSight Oncology 500 (TSO500) Solid Tumor FFPE a cfDNA, které mají pomoci urychlit další rozvoj tekuté biopsie a zkvalitnit imunohistochemický výzkum

HUNTSVILLE, Alabama, 13. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Discovery Life Sciences™ (dále jen Discovery), světová jednička v řešení pro odběr a zpracování biologických vzorků, poskytování imunohistochemických (IHC) služeb a zpracování genomu a buněk, dnes představila technologii TruSight Oncology 500 (TSO500) firmy Illumina, kterou společnost Discovery Life Sciences začala využívat ve své špičkové laboratoři HudsonAlpha Discovery pro sekvenování a bioinformatiku.

Technologie firmy Illumina TSO500 solid Tumor (FFPE) a cfDNA umožňují genomickou charakteristiku širokého spektra solidních nádorů, na základě identifikace jednotlivých typů a variant podle DNA a RNA. V identifikaci se navíc využívají i důležité imuno-onkologické metody, jako jsou SNV, InDel, CNV a fúzní biomarkery, podle kterých se hodnotí mikrosatelitní nestabilita (MSI) a mutagenní potenciál nádorů (TMB). Platforma TSO500 laboratoře HudsonAlpha Discovery využívá rozsáhlé portfolio biologických vzorků a pomáhá urychlit rozvoj imuno-onkologie a tekutých biopsií díky technologiím sekvenování nové generace (NGS), které se využívají v nádorové diagnostice a při odběru a zpracování vzorků plazmy. V konečném důsledku tato technologie umožní získat přesnější informace z klinických studií zaměřených na nádorová onemocnění a imunoterapeutické programy.

„Služby TSO500 laboratoře HudsonAlpha Discovery umožňují rychlé získávání dat ze sekvenování nové generace (NGS) při zpracování vzorků FFPE a plazmy," řekl Dr. Shawn Levy, PhD, ředitel firmy Discovery Life Sciences pro vědu a výzkum. „Věříme, že tyto nové služby pomohou zlepšit naše programy odběru a zpracování biologických vzorků a umožní vědcům urychlit testování nových imunoterapeutických způsobů léčby a zlepší diagnostiku založenou na tekutých biopsiích."

„Skutečnost, že laboratoř HudsonAlpha Discovery naší platformu TSO500 zařadila do své nabídky služeb je významným posunem k tomu, aby se tato inovativní technologie dostala do širšího povědomí," řekl Mark Van Oene, obchodní ředitel firmy Illumina. „Jsme rádi, že se naše technologie dostala do povolaných a odborných rukou firmy Discovery. Spojení naší technologie s Dr. Levym a jeho týmem nabízí zákazníkům laboratoře HudsonAlpha Discovery jedinečnou a cennou službu, která urychlí vývoj nových léků a diagnostických nástrojů."

Laboratoř HudsonAlpha Discovery firmy Discovery pro sekvenování a bioinformatiku nabízí různorodé sekvenovací technologie založené na čtení krátkých i dlouhých úseků genomu, včetně, mimo jiné, technologií Illumina, 10x Genomics, Pacific Biosciences a Oxford Nanopore a poskytuje řadu dalších bioinformatických služeb.

O společnosti Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences je světová jednička v oblasti odběru, analýzy a distribuce biologických vzorků a přední poskytovatel služeb pro farmaceutický, biotechnologický a diagnostický sektor. Laboratoř HudsonAlpha Discovery je globální divizí firmy Discovery pro sekvenování a bioinformatiku, která využívá ty nejmodernější technologie pro výzkum genomu a pomáhá podporovat klinický výzkum a objevovat nová léčiva. Tým společnosti Discovery uplatňuje inovativní a poradenský přístup vůči svým zákazníkům a umožňuje jim překonávat překážky a rychleji dosahovat očekávaných cílů. Jsme Věda k vašim službám (Science at your ServiceTM!) Další informace získáte na webové stránce dls.com.

