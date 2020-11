Discovery Life Sciences добавила панель TruSight Oncology 500 (TSO500) Solid Tumor FFPE & cfDNA в свой список услуг по проведению жидкой биопсии и клинических исследований в области иммунотерапии

ХАНТСВИЛЛ, Алабама, 13 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), мировой лидер в области научных исследований биологических образцов, геномной, клеточной и иммуногистохимии (IHC), объявила о расширении списка услуг, предоставляемых ее всемирно известной лабораторией секвенирования и биоинформатики HudsonAlpha Discovery, за счет использования NGS-панели для профилирования опухолей TruSight Oncology 500 (TSO500) компании Illumina.

Технология TSO500 solid Tumor (FFPE) & cfDNA, разработанная компанией Illumina, создана для профилирования генома широкого спектра типов опухолей посредством идентификации зародышевых и соматических вариантов на основе ДНК и РНК, в том числе критических иммуноонкологических маркеров SNV, InDel, CNV и биомаркеров слияния, а также определения микросателлитной нестабильности (MSI) и мутационной нагрузки опухоли (TMB). Использование лабораторией панели TSO500 в сочетании с комплексными решениями для биологических образцов, предоставленными компанией Discovery Life Sciences, ускорит проведение иммуноонкологических исследований биомаркеров при жидкой биопсии, а также позволит получить ценные NGS-данные по индивидуальным биологическим образцам опухолей и плазмы. Как следствие, повысится информативность результатов исследований по диагностике рака и улучшится качество программ иммунотерапевтических клинических исследований.

«Профилирование опухолей с помощью панели TSO500 в лаборатории HudsonAlpha Discovery направлено на повышение эффективности сбора важных NGS-данных, которые можно получить только по технологии TSO500 при использовании отобранных образцов FFPE и плазмы независимо от их масштаба», — заявил д-р Шон Леви (Shawn Levy), доктор философии, главный научный сотрудник компании Discovery Life Sciences. — Мы уверены, что наша новая услуга поспособствует развитию программ по исследованию биомаркеров и ускорит разработку и тестирование новых иммунотерапевтических препаратов, средств диагностики при жидкой биопсии, а также сопутствующих методов диагностики».

«Использование нашей панели TSO500 лабораторией HudsonAlpha Discovery — огромный шаг вперед для более широкого внедрения нашей инновационной противораковой технологии», — отметил Марк Ван Ойн (Mark Van Oene), коммерческий директор компании Illumina. «Мы очень рады, что эксперты компании Discovery выбрали нашу технологию. Несомненно, ее использование командой д-ра Леви в сочетании с уникальным опытом лаборатории HudsonAlpha Discovery ускорит разработку новых методов точной медицины и диагностики».

HudsonAlpha Discovery — лаборатория секвенирования и биоинформатики компании Discovery Life Science, предлагающая комплекс технологий секвенирования длинных и коротких прочтений с привязкой к конкретным нитям, включая платформы Illumina NovaSeq, 10x Genomic, Pacific Biosciences и Oxford Nanopore, а также биоинформационные конвейеры поиска вариантов.

О компании Discovery Life Sciences

Компания Discovery Life Sciences является мировым лидером в области анализа, закупок и реализации биологических образцов, а также научно-исследовательских услуг для представителей фармацевтического, биотехнологического и диагностического секторов. HudsonAlpha Discovery — всемирно известное подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике и использующее самые современные технологии геномных исследований для обеспечения комплексной поддержки изыскательских, трансляционных и клинических исследований. Основываясь на научной базе, сотрудники компании Discovery применяют в работе с клиентами принципиально новый, консультативный подход к преодолению препятствий и ускорению достижения конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте по адресу: dls.com.

