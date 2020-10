Discovery Life Sciences wprowadza zgodne ze standardem DPP Discovery Leukopaks™ pozwalające przyśpieszyć badania i prace rozwojowe nad terapiami komórkowymi i genowymi

Kompleksowa i innowacyjna platforma ze zintegrowaną aferezą i badaniami multiomicznymi

HUNTSVILLE, Alabama, 27 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), globalny lider w dziedzinie biopróbek, sekwencjonowania genomu i immunohistochemii (IHC) ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży zgodnych ze standardem DPP Discovery Leukopaks™ oraz innych produktów komórkowych do użytku w pracach rozwojowych, produkcji i badaniach nad komórkami ludzkimi i terapiami genowymi.

Terapie komórkowe i genowe zrewolucjonizowały kierunki leczenia raka i innych złożonych chorób. Wzrost tempa produkcji i rozwoju nowoczesnych metod leczenia wymaga szybkiego i niezawodnego dostępu do wysokiej jakości surowców komórkowych o odpowiedniej charakterystyce. Dla badaczy z całego świata szybkość i jakość z jakich znane jest Discovery będą zbawienne.

Wprowadzenie przez Discovery zgodnych ze standardem DPP Leukopaks i produktów pochodnych wzbogaca dotychczasową ofertę firmy w zakresie przeznaczonych tylko do użytku badawczego (RUO) świeżych i poddanych krioprezerwacji leukopaków oraz wyizolowanych komórek odpornościowych. Nowej generacji usługi sekwencjonowania krótkiego i długiego odczytu oraz cytometrii przepływowej oferowane przez Discovery mogą być wykorzystywane do uzyskiwania pewnego materiału komórkowego o odpowiedniej charakterystyce, przeznaczonego do badań, prac rozwojowych i wytwarzania zgodnie z DPP.

„Stworzyliśmy kompleksową ofertę produktów i usług, które pozwolą przyśpieszyć badania, prace rozwojowe i wytwórcze dotyczące innowacyjnych terapii komórkowych i genowych - stwierdził Glenn Bilawsky, dyrektor generalny Discovery Life Sciences. - Nieustanny strategiczny rozwój naszej infrastruktury i specjalistycznej wiedzy pozwala nam oferować opisywane produkty i usługi podmiotom zajmującym się opracowywaniem leków oraz przedsiębiorstwom realizującym zlecenia produkcyjne o wysoce zróżnicowanych możliwościach w zakresie produkcji, prędkości i jakości. Wciąż staramy się ułatwiać naszym klientom rozwój w zakresie badań, prac rozwojowych i wytwarzania produktów klinicznych. Nasze nowe materiały komórkowe zgodne ze standardem DPP oraz nieustannie rozwijana oferta specjalistycznych badań multiomicznych będą w dalszym ciągu wyróżniać nas na tle konkurencji".

Discovery Life Sciences to międzynarodowy lider w analizie, zakupach i dystrybucji próbek biologicznych oraz usług naukowych na potrzeby branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. HudsonAlpha Discovery to znany na całym świecie oddział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, który wykorzystuje najnowsze technologie badań genomicznych na potrzeby kompleksowego wsparcia odkryć, translacji i badań klinicznych. Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery podchodzi do klientów w innowacyjny, doradczy sposób nastawiony na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. Science at your Service™. Więcej informacji można znaleźć na stronie dls.com.

