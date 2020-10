Discovery Life Sciences lanza Discovery Leukopaks™ que cumple con las GMP para acelerar la investigación y el desarrollo de terapias celulares y genéticas

Una plataforma de solución integral e innovadora con aféresis integrada y servicios analíticos multiómicos

HUNTSVILLE, Alabama, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), líder mundial en servicios de bioespecímenes, secuenciación genómica, células e inmunohistoquímica (IHC), anuncia el lanzamiento de Discovery Leukopaks™, que cumple con las GMP, y de otros productos basados en células para su uso en programas de investigación, desarrollo y fabricación de terapia génica y de células humanas.

Las terapias celulares y génicas han revolucionado los enfoques de tratamiento del cáncer y otras enfermedades complejas. La aceleración de la fabricación y el desarrollo de estas terapias novedosas requiere un acceso rápido y confiable a materias primas celulares humanas de alta calidad y bien caracterizadas. La reputación de Discovery por su velocidad y calidad será de gran ayuda para los investigadores de todo el mundo.

El lanzamiento de Discovery de los Discovery Leukopaks y otros derivados que cumplen con las GMP se suma a los leucopaks frescos y criopreservados RUO (que son exclusivamente para uso de investigación) existentes de Discovery y a las poblaciones de células inmunes aisladas. Se pueden incorporar los servicios de citometría de flujo y secuenciación de lectura corta y larga de nueva generación de Discovery para proporcionar materiales celulares humanos confiables y altamente caracterizados para la investigación, el desarrollo y la fabricación de GMP.

"Hemos reunido un conjunto completo de productos y servicios que ayudarán a acelerar la investigación, el desarrollo y la fabricación de terapias celulares y genéticas innovadoras", comentó Glenn Bilawsky, director ejecutivo de Discovery Life Sciences. "La expansión estratégica continua de nuestra infraestructura y experiencia nos permite ofrecer estos productos y servicios a los desarrolladores de medicamentos y organizaciones de fabricación por contrato con una capacidad de producción, velocidad y calidad altamente diferenciadas con respecto a otros proveedores. Continuamos esforzándonos por acelerar el avance de los programas de investigación, desarrollo y fabricación clínica de nuestros clientes. Nuestros nuevos materiales celulares humanos que cumplen con las GMP y nuestros servicios analíticos multiómicos expertos en constante expansión seguirán distinguiéndonos".

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es el líder del mercado mundial en análisis de bioespecímenes, adquisición, distribución y servicios científicos para la industria farmacéutica, biotecnológica y de diagnóstico. HudsonAlpha Discovery es la división de secuenciación y bioinformática mundialmente reconocida de Discovery que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para respaldar de manera integral la investigación clínica, traslacional y de descubrimiento. Impulsado por la ciencia, el equipo de Discovery se relaciona con los clientes en un enfoque consultivo e innovador para superar obstáculos y alcanzar un resultado final más rápido. We are Science at your Service™! [¡Somos la ciencia a su servicio!] Para obtener más información, visite dls.com.

