Discovery Life Sciences представляет Discovery Leukopaks™ согласно GMP для ускорения исследований и разработок в области клеточной и генной терапии

Платформа комплексных инновационных решений с интегрированными процедурами афереза и мультиомического анализа

ХАНТСВИЛЛ, шт. Алабама, 28 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее — "Discovery"), являющаяся одним из мировых лидеров в области анализа биологических образцов, геномного секвенирования, клеточного и иммуногистохимического (ИГХ) анализа, представляет Discovery Leukopaks™ и другие клеточные препараты, разработанные в соответствии с нормами GMP, для использования в программах исследований, разработок и производства в области клеточной и генной терапии.

Клеточная и генная терапия коренным образом изменила подходы к лечению онкологических и других сложных заболеваний. Для ускорения производства и разработки этих принципиально новых препаратов требуется быстрый и надежный доступ к высококачественным и хорошо изученным первичным клеточным материалам. Репутация компании Discovery в плане скорости и качества будет действовать во благо исследователям по всему миру.

Выпуск компанией Discovery системы Discovery Leukopaks и ее производных, отвечающих требованиям GMP, служит дополнением к ее уже существующим свежим и криоконсервированным лейкопакам и изолированным популяциям иммунных клеток категории RUO (только для исследований). Предлагаемые компанией Discovery процедуры секвенирования коротких и длинных прочтений и проточной цитометрии нового поколения могут быть внедрены в комплексную систему для предоставления хорошо изученных и надежных клеточных материалов для научных исследований, разработок и производства согласно нормам GMP.

«Мы сформировали всеобъемлющий набор продуктов и услуг, которые помогут ускорить процессы исследований, разработок и производства новейших клеточных и генных препаратов, ― сообщил глава компании Discovery Life Sciences Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). ― Непрерывное стратегическое расширение нашей инфраструктуры и экспертных знаний дает нам возможность предоставлять эти продукты и услуги разработчикам лекарственных препаратов и подрядным организациям-изготовителям с высокодифференцированными производственными мощностями, а также обеспечивать высокую скорость и качество для других поставщиков. Мы неизменно стремимся к ускорению реализации программ исследований, разработок и производства для клинических испытаний, осуществляемых нашими клиентами. Наши новые клеточные материалы, соответствующие требованиям GMP, и непрерывно расширяющиеся возможности мультиомического анализа будут и далее выгодно отличать нас от остальных».

О компании Discovery Life Sciences

Компания Discovery Life Sciences является мировым лидером в области анализа, закупок и реализации биологических образцов, а также научно-исследовательских услуг для представителей фармацевтического, биотехнологического и диагностического секторов. HudsonAlpha Discovery — всемирно известное подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике и использующее самые современные технологии геномных исследований для обеспечения комплексной поддержки изыскательских, трансляционных и клинических исследований. Основываясь на научной базе, сотрудники компании Discovery применяют в работе с клиентами принципиально новый, консультативный подход к преодолению препятствий и ускорению достижения конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте по адресу: dls.com.

