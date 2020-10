Společnost Discovery Life Sciences představila produkt Discovery Leukopaks™, který je kompatibilní se zásadami správné výrobní praxe (GMP) a pomůže urychlit výzkum a vývoj buněčných a genových terapií

Jedná se o komplexní inovativní platformu s integrovanou aferézou a analytickými službami typu Multi-Omic

HUNTSVILLE, Alabama, 29. října 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery), světová jednička v oblasti odběru a zpracování biologických vzorků, sekvenování genomu a buněčných a imunohistochemických (IHC) služeb, představila produkt Discovery Leukopaks™ , který je kompatibilní se zásadami správné výrobní praxe (GMP), s ostatními produkty pro výzkum v oblasti genové a buněčné terapie a s vývojovými a výrobními programy.

Buněčná a genová terapie revolučním způsobem mění léčbu rakoviny a dalších civilizačních onemocnění. Pro urychlení vývoje těchto nových způsobů léčby je nutné mít rychlý a spolehlivý přístup k vysoce kvalitním vzorkům lidského buněčného materiálu. Firma Discovery, která se těší skvělé pověsti díky rychlosti a kvalitně poskytovaných vzorků, se tak opět dostává do středu pozornosti vědců na celém světě.

Produkt Discovery Leukopaks™, který firma Discovery představila, splňuje zásady správné klinické praxe (GMP) a doplňuje tak stávající řadu produktů firmy Discovery s obsahem mražených leukocytů a izolovaných populací imunitních buněk. Tyto produkty jsou určeny pouze pro výzkumné účely. Součástí produktové řady Discovery Leukopaks™ jsou technologie nové generace v oblasti krátkého a dlouhého sekvenování a možnost využití průtokové cytometrie k získání kvalitního lidského buněčného materiálu pro výzkum, vývoj a výrobu léčiv, v souladu se zásadami správné výrobní praxe GMP.

„Sestavili jsme komplexní sadu produktů a služeb, které pomohou urychlit výzkum, vývoj a výrobu inovativních buněčných a genových terapií," řekl Glenn Bilawsky, generální ředitel firmy Discovery Life Sciences. „Díky pokračujícímu strategickému rozšiřování naší infrastruktury a kapacit jsme schopni tyto produkty a služby dodávat výrobcům léčiv a smluvním výrobním organizacím a pomoci jim tak navýšit výrobní kapacity a urychlit výrobu a dostupnost vhodných způsobů léčby. I nadále chceme pomáhat našim zákazníkům urychlit výzkum a vývoj nových léků tak, aby je bylo možné co nejrychleji zařadit do klinických výrobních programů. Naše nové produkty s obsahem vzorků lidských buněk splňují zásady správné výrobní praxe (GMP) a naše neustále se rozšiřující analytické služby typu Multi-omic nám do budoucna pomohou odlišit se od konkurence."

O společnosti Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences je světová jednička v oblasti odběru, analýzy a distribuce biologických vzorků a přední poskytovatel služeb pro farmaceutický, biotechnologický a diagnostický sektor. Laboratoř HudsonAlpha Discovery je globální divizí firmy Discovery pro sekvenování a bioinformatiku, která využívá ty nejmodernější technologie pro výzkum genomu a pomáhá podporovat klinický výzkum a objevovat nová léčiva. Tým společnosti Discovery uplatňuje inovativní a poradenský přístup vůči svým zákazníkům a umožňuje jim překonávat překážky a rychleji dosahovat očekávaných cílů. Jsme Věda k vašim službám (Science at your ServiceTM)! Další informace získáte na webové stránce dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences