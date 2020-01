Disneyland Resort Anuncia Ofertas por Tiempo Limitado para Niños de Todas Partes y Residentes del Sur de California, por Solo $67 por Persona, por Día, con Boletos de 3 Días, por Parque

Oferta especial de boletos para niños de todas partes

Para familias que no residan en el sur de California, hay un valor especial para los más pequeños. Por tiempo limitado, los visitantes pueden ahorrar en la compra de boletos para Disneyland Resort para los niños y niñas entre los 3 y los 9 años, por $67 por día con la compra de boletos de tres días, un parque por día***. También se encuentran disponibles opciones de Park Hopper. Los boletos están disponibles para su adquisición del 7 de enero al 18 de mayo de 2020. Los visitantes pueden adquirir hasta un máximo de ocho boletos por persona y por día. Este boleto especial también incluye una Mañana Mágica o Magic Morning**, que permite el acceso a atracciones selectas en días selectos en Disneyland Park una hora antes de que el parque abra sus puertas al público general. Estos boletos especiales pueden ser adquiridos visitando https://disneyland.disney.go.com/3-day-ticket/ o a través de un agente de viajes. Este boleto de tres días vence 13 días después de su primer uso o el 21 de mayo de 2020, lo que ocurra primero.

Los visitantes pueden usar su admisión al parque para disfrutar de experiencias emocionantes e inconfundiblemente Disney.

Experiencias para no perderse en 2020 :

Star Wars: Rise of the Resistance: la más reciente atracción dentro de Star Wars: Galaxy's Edge debuta en Disneyland el 17 de enero de 2020. Star Wars: Rise of the Resistance es una de las experiencias más ambiciosas, avanzadas y envolventes jamás llevadas a cabo por Walt Disney Imagineering. Esta atracción revolucionaria transporta a los visitantes a bordo de una lanzadera de transporte antes de que esta sea capturada por un Destructor Estelar y sus pasajeros se encuentren en medio de una batalla climática entre el lado oscuro de la Primera Orden y el lado luminoso de la Resistencia, incluyendo a BB-8 y Rey. Esta aventura difumina las líneas entre la fantasía y la realidad en una escala nueva vista antes en una atracción Disney. Star Wars: Rise of the Resistance sitúa a los visitantes cara a cara con algunos de los personajes favoritos de los fanáticos de Star Wars, incluyendo héroes de la Resistencia como Rey, BB-8, Poe y Finn, y miembros de la Primera Orden como Kylo Ren y el General Hux.

Star Wars: Galaxy's Edge abrió sus puertas el 31 de mayo de 2019. Esta nueva área temática supone la expansión más grande y tecnológicamente avanzada jamás llevada a cabo en un parque Disney. En Star Wars: Galaxy's Edge, los visitantes son transportados a una galaxia muy, muy lejana, concretamente al Black Spire Outpost del paneta Batuu, una nueva localización de una historia que dio inicio en 1977, cuando el primer filme de Star Wars llegó a las pantallas. Los visitantes se convierten en parte de la historia mientras degustan comida y bebida galácticas, se adentran en una colección de establecimientos de lo más curiosos y agarran los controles de la nave más famosa de la galaxia cuando se suben a bordo de Millennium Falcon: Smugglers Run, la otra atracción del área temática.

Año Nuevo Lunar: la jubilosa celebración del Año Nuevo Lunar conmemora el Año del Ratón en Disney California Adventure, del 17 de enero al 9 de febrero de 2020. Los visitantes pueden dar la bienvenida a 2020 con actuaciones multiculturales, incluyendo "Mulan's Lunar New Year Procession", y actividades repletas de diversión como un paseo por debajo de las linternas ornamentales en el Muro de la Buena Suerte o Lucky Wishing Wall, además de gastronomía asiática y productos a la venta temáticos inspirados en las culturas china, coreana y vietnamita. En honor del Año del Ratón, Mickey Mouse y Minnie Mouse aparecerán con un vestuario festivo. El popular pase Degusta y Saborea o Sip and Savor Pass estará disponible para los visitantes que busquen un valor añadido y una variedad de opciones****.

"Magic Happens": el nuevo desfile "Magic Happens" cobra vida en Disneyland a partir del 28 de febrero de 2020. "Magic Happens" contará con una banda sonora a todo ritmo y una nueva canción co-escrita por el cantante y compositor Todrick Hall . Este desfile diurno, que celebra momentos de magia impresionantes que forman parte del alma de tantas historias de Disney, incluirá carrozas maravillosas, vestuario extraordinario y personajes Disney entrañables de filmes de Walt Disney Animation Studios como "Frozen 2", "Moana" y "Sleeping Beauty (La bella durmiente)" además de "Coco", de Disney y Pixar, y mucho más, todo ello liderado por Mickey Mouse y sus amigos.

Disney California Adventure Food & Wine Festival: desde el 28 de febrero al 21 de abril de 2020, el popular Food & Wine Festival en Disney California Adventure regresa ofreciendo eventos para ser disfrutados por visitantes de todas las edades. Estos podrán explorar la gastronomía y bebidas, degustaciones y catas, y entretenimiento, todo ello típico de California , además de una amplia variedad de bocaditos únicos disponibles a lo largo de los quioscos del Festival Marketplace o Mercado del Festival. El Pase Degustar y Saborear o Sip and Savor estará disponible para que todos aquellos visitantes que busquen un valor añadido a su visita mientras degustan varios platos. Además, se ofrecerán nuevos productos a la venta, desde gorras y ropa con temática del festival hasta utensilios y decoración para la cocina*****.

Experiencias digitales: para mejorar su visita a Disneyland Resort, los visitantes pueden descargar la aplicación oficial Disneyland donde obtienen información útil con la punta de sus dedos, incluyendo tiempo de espera de las atracciones, las horas de regreso de Disney FastPass, mapas, guías de entretenimiento y otras opciones especiales como Disney MaxPass. Con Disney MaxPass, y por un cargo adicional, los visitantes pueden llevar a cabo desde su dispositivo móvil reservas digitales de selecciones de Disney FastPass una vez dentro de los parques, así como descargar, compartir y guardar fotos de Disney PhotoPass tomadas durante el día Ϯ.

Downtown Disney District: Downtown Disney District es el nexo de unión entre los dos parques temáticos y los tres hoteles. Esta experiencia Disney, gratuita y única, sumerge a los visitantes, tanto de día como de noche, en una combinación emocionante de restaurantes, tiendas y entretenimiento para toda la familia. Los establecimientos más recientes incluyen Black Tap Craft Burgers & Shakes, Ballast Point Brewing Co., la heladería Salt & Straw, Rinse Bath & Body Co., la tienda Sugarboo & Co., Splitsville Luxury Lanes, la experiencia de hiperrealidad The VOID y The Disney Dress Shop, así como espacios recientemente remodelados como World of Disney y Naples Ristorante e Bar. Los visitantes con boletos para el parque Disneyland pueden acceder al Disneyland Monorail para un viaje desde el Downtown Disney District, donde la energía los rodea, hasta el paisaje futurista de Tomorrowland en Disneyland.

Ahorre hasta un 25% en estancias selectas en los Hoteles de Disneyland Resort

Aquellos visitantes que deseen pasar sus vacaciones jugando y residiendo en el corazón de la magia disfrutarán de ahorros en habitaciones de los Hoteles de Disneyland Resort. Los huéspedes de los hoteles pueden ahorrar hasta un 25% en habitaciones selectas, las noches de domingo a jueves, según disponibilidad, hasta el 26 de abril de 2020. Los visitantes pueden ahorrar hasta un 20% en habitaciones estándar y un 25% en habitaciones premium en Disney's Grand Californian Hotel and Spa; hasta un 20% en habitaciones estándar y un 25% en habitaciones premium en Disneyland Hotel; y hasta un 10% en habitaciones estándar y habitaciones premium en Disney's Paradise Pier Hotel. Estas habitaciones en oferta pueden ser reservadas para estadías desde ya hasta el 16 de abril de 2020, siempre y cuando se reserven hasta 16 de marzo de 2020 Ϯ Ϯ.

Los Hoteles del Disneyland Resort ofrecen acceso fácil y conveniente a ambos parques, con ventajas y toques mágicos que solo puede proveer un hotel de Disneyland. Ya sea descubriendo el fantástico arte Disney en el Disneyland Hotel, viajando en el tiempo a los años dorados de la California bañada por el sol y el mar en el Disney's Paradise Pier Hotel o apreciando la elegancia del estilo artesano del Disney's Grand Californian Hotel & Spa, hospedarse en cualquiera de los hoteles del resort provee de pura magia Disney desde el registro hasta el check-out o salida.

Algunas de las experiencias encantadoras que están disponibles en los Hoteles del Disneyland Resort, incluyen comidas con personajes, llamadas de despertador con personajes a petición y habitaciones con elementos temáticos. Los huéspedes de los hoteles también pueden aprovechar su tiempo al máximo con la Hora Mágica Extra o Extra Magic Hour si disponen de un boleto válido para el parque temático. La Hora Mágica Extra permite acceder a un parque temático designado una hora antes de que este abra sus puertas al público en general, y solo está disponible para los visitantes que se hospeden en un Hotel del Disneyland Resort Ϯ Ϯ Ϯ.

Para más información y para reservar unas vacaciones en Disneyland Resort visite www.DisneylandEspanol.com.

* Oferta válida solo para residentes del sur de California con código postal del 90000 al 93599, y residentes de Baja California Norte con código postal del 21000 al 22999; se requiere de prueba de residencia, incluyendo identificación fotográfica del gobierno válida, para la compra de boletos y el acceso a los parques temáticos. Los boletos vencen o caducan el 21 de mayo de 2020. Cada día de uso constituye un día completo. Se permite la compra de un máximo de 5 boletos por persona y día con identificación personal válida. Los boletos no son reembolsables y no pueden ser vendidos ni transferidos para su uso comercial y excluyen actividades o eventos que requieren de la adquisición de un boleto por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones para los boletos. Oferta sujeta a capacidad en los parques, restricciones y cambios sin previo aviso.

**La admisión Magic Morning o Mañana Mágica permite una admisión a atracciones selectas de Disneyland® Park una hora antes de que el parque abra al público en general los martes, jueves o sábados. Cada Visitante debe tener un boleto válido de acceso al parque temático. Para vivir la experiencia Magic Morning al completo, se recomienda encarecidamente que los huéspedes lleguen al menos una hora y 15 minutos antes de la apertura habitual del parque. La admisión de Magic Morning está basada en disponibilidad y capacidad. Los días y horarios de operación aplicables y todos los demás elementos, incluyendo entre otros, aunque no limitados, la operación de atracciones, entretenimiento, tiendas y restaurantes, y las apariciones de los personajes pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso. Está sujeto a restricciones y cancelación.

***Oferta válida para niños y niñas entre 3 y 9 años. Los boletos vencen o caducan 13 días después del primer día de uso o el 21 de mayo de 2020, cualquiera que sea la primera opción. Cada día de uso constituye un día completo. Los boletos no son reembolsables y no pueden ser vendidos ni transferidos para su uso comercial y excluyen actividades o eventos que requieren de la adquisición de un boleto por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones para los boletos. Oferta sujeta a capacidad en los parques, restricciones y cambios sin previo aviso.

****Los beneficios del pase Sip and Savor (Degusta y saborea) solo se pueden canjear durante el horario normal de celebración del Año Nuevo Lunar, y el Pase vence el 9 de febrero de 2020. Cada cupón se puede canjear por un (1) artículo de comida o bebida no alcohólica en una localización del Mercado participante. Excluye novedades como vasos de recuerdo. No se aplican descuentos. No reembolsable, no transferible, no se puede canjear por efectivo (en su totalidad o en parte), no se aceptan sustituciones o como cambio. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso. Se requiere admisión al Parque Temático por separado.

*****Los beneficios del pase Sip and Savor (Degusta y saborea) solo se pueden canjear durante el horario normal del Disney California Adventure Food & Wine Festival, y el Pase vence el 21 de abril de 2020. Cada Pase tiene ocho (8) cupones y cada cupón se puede canjear por un (1) artículo de comida o bebida no alcohólica en una localización del Mercado participante. Excluye novedades como vasos de recuerdo. No se aplican descuentos. No reembolsable, no transferible, no se puede canjear por efectivo (en su totalidad o en parte), no se aceptan sustituciones o como cambio. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso. Se requiere admisión al Parque Temático por separado.

ϮSe pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itineración o roaming por el empleo de la Aplicación Disneyland. La disponibilidad está sujeta a limitaciones de los dispositivos móviles y las funciones pueden variar según el dispositivo o el proveedor de servicios. La cobertura no está disponibles en todas partes. Si es menor de 18 años, debe obtener primero el permiso de sus padres. El Disney MaxPass no es reembolsable ni transferible, y no puede ser cajeado por dinero en metálico y está sujeto a otras restricciones. Se recomienda a los visitantes que usen Disney MaxPass que comprueben la disponibilidad de boletos FASTPASS en el día de su visita, así como otros detalles de los Parques, antes de adquirir el Disney MaxPass, ya que algunas de sus atracciones favoritas pueden que no estén disponibles en el momento de su adquisición o uso. Los boletos FASTPASS® son limitados y no se garantiza su disponibilidad. Las selecciones de FASTPASS solo se pueden llevar a cabo dentro de los Parques y pueden cambiar sin aviso. El Servicio Disney PhotoPass® está sujeto a los términos de PhotoPass® que están disponibles en https://disneyland.disney.go.com/photopass-terms-conditions/. Se requiere de registro en línea. Las fotos de Disney PhotoPass® que se toman durante el día en el que su Disney MaxPass es usado requieren de un enlace a su cuenta Disney. No nos hacemos responsables por la pérdida de fotografías o fotografías dañadas. Las descargas están restringidas únicamente para uso personal por el usuario de la cuenta Disney y no pueden ser usadas para uso comercial. Los beneficios del Disney MaxPass caducan al final del día de uso. Sujeto a otras restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

ϮϮLos ahorros están basados en el precio no descontado para la misma habitación y el mismo hotel. El viaje debe ser finalizado el 17 de abril de 2020. Los ahorros en habitaciones premium están disponibles en habitaciones Premium, Deluxe y Woods/Garden/Courtyard (Bosque/Jardín/Patio); habitaciones selectas Concierge; y solo suites Paradise, Artisan, Junior y Regal. Oferta no válida para habitaciones reservadas con anterioridad. Se requiere de reserva previa. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones destinadas para esta oferta es limitado. Excluye cuotas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reserva y existen límites en el número de huéspedes por habitación. Oferta no válida en combinación con otros descuentos u ofertas para los hoteles. Sujeta a restricciones y cambios sin previo aviso. Se requiere de boleto de admisión a cada Parque Temático por separado para disfrutar de los Parques.

ϮϮϮExtra Magic Hour u Hora Mágica Extra es válida para la admisión de los huéspedes registrados de los hoteles del Disneyland® Resort en atracciones selectas tanto en Disneyland® Park como en Disney California Adventure® Park antes de que el parque en cuestión abra sus puertas al público general. Visite Disneyland.com para conocer cuándo cada Parque ofrece la Extra Magic Hour. Cada huésped registrado de un hotel (de 3 años y mayores) requiere de un boleto de admisión válida al Parque Temático, así como una tarjeta de habitación de hotel activa. Los parques temáticos, los días y horas de operaciones, y la disponibilidad de atracciones y servicios pueden variar y están sujetas a cambios sin aviso previo. Sujeto a aforo, cancelación y otras restricciones.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland(el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District , que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney'sGrand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise PierHotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

