Disneyland Resort celebra la temporada de Halloween con apariciones alegres en los parques Disneyland y Disney California Adventure del 6 de sept. al 31 de oct. de 2019

Este año ofrece un evento nuevo que se lleva a cabo después de las horas regulares y requiere un boleto separado: Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party en Disney California Adventure. La inolvidable noche está repleta de la diversión de Halloween y ofrecerá entretenimiento nuevo y exclusivo, desde el muy anticipado espectáculo "Villainous!" de "World of Color" hasta un espectáculo en escena con Mickey Mouse, una misteriosa experiencia para recorrer que incluye a los villanos de Disney, y más.

Además, ambos parques cuentan con experiencias de la temporada inspiradas en el espíritu del Día de los Muertos que incluyen la Plaza de la Familia y A Musical Celebration of Coco en Disney California Adventure y, en Disneyland, un colorido tributo en Frontierland.

En Disney California Adventure

Oogie Boogie, de la película "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas", da su malévola versión de un Halloween eterno en Disney California Adventure, donde su enorme silueta llama a visitantes a pasar por la entrada principal del parque. Este año, los visitantes verán la nueva magia de Halloween en la fachada de Carthay Circle con una bandada de murciélagos, pulsos de energía en su interior y proyecciones que transforman la icónica torre con fascinantes escenas. Los visitantes también encontrarán con una estatua de 10 pies de alto del Headless Horseman, el jinete sin cabeza que eleva su cabeza de calabaza al cielo en Buena Vista Street.

Los ciudadanos de Cars Land celebran Halloween convirtiendo Radiator Springs en Radiator Screams. Toda el área temática se transforma con el revestimiento especial de Haul-O-Ween y los residentes de Radiator Springs se ponen sus disfraces de Halloween y decoran sus hogares para la temporada. Lightning McQueen, Mater, Cruz y Red pueden ver un sus disfraces mientras se preparan para salir a pedir dulces.

Las populares atracciones de Cars Land también se transforman: Mater's Junkyard Jamboree toma un tono espectral como Mater's Graveyard JamBOOree, y Luigi's Rollickin' Roadsters recibe un giro de la temporada y se convierte en Luigi's Honkin' Haul-O-Ween.

La popular atracción Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! se transforma cada noche en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, trayéndole aventuras de Halloween. Al ponerse el sol, el exterior de la atracción se oscurece y de repente vuelve a iluminarse con efectos luminosos que indican que algo anda mal. Los Guardianes han logrado escaparse de la Fortaleza del Colector, pero accidentalmente dejan atrás a Groot. Los visitantes ayudan a Rocket a distraer a las criaturas que andan sueltas para que él pueda rescatar a Groot en este emocionante revestimiento de la temporada.

La Plaza de la Familia también regresa a Paradise Gardens Park, para presentar una celebración inspirada en el espíritu del Día de los Muertos. Esta festiva experiencia de inmersión celebra la querida película de Disney y Pixar, "Coco", y los eternos lazos de la familia con emocionante entretenimiento en vivo, manualidades, deliciosas comidas, experiencias interactivas y mercancía especial.

Varias veces al día, el espectáculo A Musical Celebration of Coco reúne al grupo itinerante, Storytellers of Plaza de la Familia. Y, junto con el anfitrión cantor Mateo, el grupo ganador del Grammy® Mariachi Divas, auténticos bailarines folclóricos y habitantes de la Tierra de los Muertos de la película animada toman parte en esta festiva presentación. Al grupo también se une el audaz Miguel, quien cobra vida con una forma divertida que se inspira en el arte folclórico de México. El grupo entretiene a los visitantes con las entrañables canciones de la película y pone a todos dentro de la historia del fantástico viaje del joven Miguel.

En Disneyland

La diversión de Halloween continúa en Disneyland, donde los visitantes disfrutarán de las hermosas decoraciones en Main Street, U.S.A., que incluyen una lámpara de calabaza gigante con forma de Mickey Mouse.

Haunted Mansion, que celebra su 50 aniversario este verano, se transforma con su temática anual para la temporada de fiestas – Haunted Mansion Holiday – inspirada en la clásica película de Walt Disney Pictures, "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas". Durante la temporada de fiestas, la atracción celebra la colisión entre Halloween y la Navidad que nace de la muy particular interpretación que Jack Skellington le da al día festivo.

Y, por vez primera en casi una década, todos los visitantes que lleguen a Disneyland durante la temporada de Halloween podrán disfrutar una versión del espectáculo de proyecciones supernaturales y efectos especiales – "Halloween Screams". Este espectáculo nocturno, uno de los favoritos que hasta hace poco se presentaba en las fiestas de Halloween después de las horas regulares en Disneyland, añade a la espeluznante diversión la mayoría de las noches de la temporada con su macabro maestro de ceremonias, Jack Skellington. Durante noches selectas, "Halloween Screams" se elevará a los cielos cuando el espectáculo se realce con la adición de fuegos artificiales.

Además, para conmemorar la celebración del Día de los Muertos, los visitantes verán una colorida exhibición en Frontierland que cuenta con un icónico trío musical de esqueletos, flores con hermosos y brillantes colores, y otras decoraciones.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party*

El nuevo Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party se suma a la espeluznante diversión de Halloween Time en el Disneyland Resort. Oogie Boogie Bash, que toma el lugar de Mickey's Halloween Party, empieza el 17 de septiembre y se lleva a cabo durante 20 noches selectas en Disney California Adventure. En Oogie Boogie Bash, Oogie Boogie ha lanzado su hechizo, y llama a los villanos de Disney para crear emocionantes sorpresas. Todo el parque Disney California Adventure se llena del encanto de Halloween para la fiesta, desde música y decoraciones especiales hasta encuentros con personajes, senderos llenos de dulces y entretenimiento en vivo nuevo.

Este evento que requiere un boleto separado incluye:

"Villainous!" – El nuevo espectáculo de "World of Color", que es exclusivo de Oogie Boogie Bash, presenta un cuento de Halloween acerca de una jovencita llamada Shelley Marie , un personaje nuevo que se creó para el espectáculo. Ella tiene que tomar una decisión acerca de su disfraz de Halloween, y se pregunta si podría ser tan fuerte y especial como algunos personajes favoritos de Disney. El cuento lleva a Shelley Marie en un recorrido inolvidable que explora el lado malvado de los personajes de Disney a través de las fuentes, luces, rayos láser, proyecciones y efectos especiales. "Villainous!" les muestra a los visitantes que muy dentro de nosotros, todos tenemos un poquito de villano.

– El nuevo espectáculo de "World of Color", que es exclusivo de Oogie Boogie Bash, presenta un cuento de Halloween acerca de una jovencita llamada , un personaje nuevo que se creó para el espectáculo. Ella tiene que tomar una decisión acerca de su disfraz de Halloween, y se pregunta si podría ser tan fuerte y especial como algunos personajes favoritos de Disney. El cuento lleva a en un recorrido inolvidable que explora el lado malvado de los personajes de Disney a través de las fuentes, luces, rayos láser, proyecciones y efectos especiales. "Villainous!" les muestra a los visitantes que muy dentro de nosotros, todos tenemos un poquito de villano. Redwood Creek Challenge Trail – El popular sendero se transforma en un maravilloso y etéreo mundo de villanos de Disney que nunca se ha visto antes. Esta nueva experiencia se desenvuelve en una serie de escenas, cada una de las cuales crea un espacio de ensueño hermoso e inolvidable con colores, sonido, luces y sombras, donde las historias salen de la oscura noche para crear un mundo de encanto.

– El popular sendero se transforma en un maravilloso y etéreo mundo de villanos de Disney que nunca se ha visto antes. Esta nueva experiencia se desenvuelve en una serie de escenas, cada una de las cuales crea un espacio de ensueño hermoso e inolvidable con colores, sonido, luces y sombras, donde las historias salen de la oscura noche para crear un mundo de encanto. Más festividades después de las horas regulares – Los visitantes también disfrutarán nuevos senderos de dulces por todo el parque, encuentros con personajes, el desfile "Frightfully Fun Parade", el espectáculo Mickey's Trick and Treat y más.

Para detalles adicionales y para comprar boletos para Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party, los visitantes pueden ir a Disneyland.com/HalloweenParty.

El espíritu de la espeluznante diversion se sentirá por todo el resort, incluso en el Downtown Disney District y los Hoteles del Disneyland Resort. Para más información acerca de Halloween Time en el Disneyland Resort, vaya a Disneyland.com/Halloween.

*El número de boletos disponible es limitado y solo válido para la fecha y horario específicos del evento. Límite de ocho (8) boletos por persona, por fecha del evento. No se requiere boleto para visitantes de 2 años o menores. Los boletos no son reembolsables y no se pueden revender o transferir para propósitos comerciales. Los disfraces están sujetos a las normas de Disney y no pueden ser obstaculizadores u ofensivos; vea las normas de eventos especiales para disfraces en https://disneyland.disney.go.com/faq/parks/dress para las restricciones. La oferta y los elementos del evento están sujetos a restricciones, cambios o cancelaciones sin aviso.

