Dívida técnica impede o crescimento e a transformação de quase metade das empresas globais

A DXC Technology revela novos insights de executivos globais sobre o impacto da dívida tecnológica e um plano de quatro etapas para pagar os débitos de hoje e desencorajá-los no futuro.

ASHBURN, Virgínia, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Um estudo com líderes empresariais realizado pela DXC Technology (NYSE: DXC), uma empresa líder global em serviços de tecnologia da Fortune 500, revelou que quase metade (46%) dos executivos dizem que a dívida técnica, ou dívida tecnológica, é o sabotador silencioso que inibe a sua capacidade de inovar e crescer.

Dívida tecnológica (Tech Debt) é o custo implícito de retrabalho causado pela escolha de uma solução "inferior, mas rápida" em vez da solução tecnológica "certa". Por outras palavras, embora um investimento passado possa ter funcionado naquele momento, ele pode não se manter bem ao longo do tempo. A dívida tecnológica tende a ser uma série de trocas que levam à subotimização e se tornam cada vez mais difíceis de desfazer. Embora seja diferente da obsolescência ou da depreciação, pode ser medido em milhares de milhões para a maioria das grandes empresas e tem implicações de longo alcance, que custam o talento de uma empresa, diminuem a produtividade, aumentam o risco de segurança e, em última análise, prejudicam o sucesso de uma organização e o preço de suas ações.

Em uma pesquisa global com 750 executivos de informação e tecnologia de alto nível, encomendada pela DXC Leading Edge, uma equipe de profissionais experientes que criam liderança inovadora focada na transformação de negócios. A pesquisa "Abraçando a modernização: da dívida técnica à pesquisa de crescimento" defende a reformulação da dívida tecnológica de um problema que deve ser resolvido para algo que precisa ser abordado como parte dos esforços de modernização de qualquer organização.

Segundo o relatório, quando se trata de dívida tecnológica, há uma crise de responsabilização. Dos executivos entrevistados, 99% reconheceram que a dívida tecnológica era um risco para as suas organizações, apesar de três em cada quatro ainda acreditarem que a liderança de TI deveria assumir a responsabilidade exclusiva pela sua resolução.

Michael Corcoran, líder global de análise e engenharia, disse: "Estamos em um momento em que a inovação tecnológica está se acelerando rapidamente. A forma como construímos, crescemos e capacitamos as nossas equipes e clientes está mudando e, com isso, a nossa abordagem da gestão do processo de modernização também deve mudar. Às vezes, a propagação da dívida tecnológica em toda a organização torna difícil para os líderes verem além da visão da sua equipe, e é aqui que uma terceira parte neutra pode fornecer uma visão holística que permite aos líderes considerar uma nova perspectiva. Se os líderes empresariais não se comprometerem a resolver a dívida tecnológica agora, isso levará à perda de recursos, produtividade, talento e a enormes implicações de segurança".

A falta de consciencialização entre os líderes empresariais também tem um impacto significativo na sua capacidade de gerenciar a dívida técnica. Os executivos deixaram claro que existem barreiras ao progresso que dificultam os esforços de modernização nas suas organizações; 47% dos entrevistados classificaram as barreiras de conhecimento como muito ou extremamente significativas, e 38% o fizeram em relação às barreiras culturais.

A DXC descobriu que as organizações podem economizar 39% com a redução da dívida técnica, ao mesmo tempo em que conseguem aposentar 37% das aplicações redundantes. Portanto, identificou um plano de quatro etapas para pagar a dívida atual e desencorajá-la no futuro:

1. Reconceitue a dívida organizacional como modernização

Articular claramente a dívida organizacional é uma forma de garantir clareza na visão do caminho de modernização. A mudança de mentalidade em direção ao foco no futuro é essencial. Este é um momento apropriado para conversas executivas sinceras ao fazer um balanço do que você possui.

2. Definir oportunidades

O primeiro passo para definir oportunidades de modernização é ampliar o círculo de responsabilidade para além da TI. O CIO e o CTO liderarão a modernização, mas toda a equipe executiva é responsável por seu sucesso. A coordenação entre o lado comercial e o braço técnico da organização é crucial. Os CTOs e CIOs estão posicionados de forma única para comunicar eficazmente a dívida organizacional à alta administração e aos demais stakeholders do negócio, com o apoio do CFO. Apresentar o caso de forma clara e convincente para possibilitar uma colaboração eficaz é o próximo passo para esses líderes.

3. Remova suas barreiras

Todos os setores têm um perfil único, assim como as organizações. Portanto, eliminar as barreiras organizacionais é uma questão de defini-las de acordo com seu inventário e Wardley Maps. Use o seu perfil do setor como base e modifique-o para as necessidades da sua empresa.

4. Organize-se para a execução

Após mudar a conversa, delinear as barreiras e definir um alinhamento, uma organização pode então focar nos objetivos desejados e no impacto das atividades. A modernização é um processo colaborativo contínuo, que envolve não apenas o círculo de TI, mas toda a organização. Quando feito adequadamente, os benefícios são sentidos por toda a organização. Desde economia de custos até redução de carbono e tornar a vida profissional dos funcionários mais tranquila, há um argumento de negócios a ser feito em todas as áreas de uma organização. Quando a dívida organizacional é vista de forma clara e completamente articulada, ela pode ser nivelada, compreendida e gerenciada cuidadosamente como parte do balanço de uma empresa saudável.

"A dívida técnica é um tópico duradouro na interseção entre negócios e tecnologia, é amplamente conhecida, mas frequentemente mal compreendida. À medida que continua a se acumular, organizações em todo o mundo a citam como um dos principais desafios, inibindo sua capacidade de se transformar e atender seus clientes no futuro", disse Dave Reid, Diretor de Pesquisa da DXC Leading Edge. "Hoje estamos lançando nosso estudo de referência para ajudar clientes e parceiros a enfrentar esse problema de frente e começar a colher os benefícios há muito prometidos, mas difíceis de realizar, da modernização e transformação."

Além das quatro maneiras pelas quais as organizações podem eliminar a dívida técnica, a DXC introduziu a Auditoria de Dívida Técnica, que os líderes de negócios podem realizar imediatamente para entender o nível de dívida técnica em suas organizações e onde estão as barreiras para abordá-la.

Metodologia de Pesquisa

Em 2023, a DXC Leading Edge realizou uma pesquisa com 750 executivos globais de TI, com um IC (Intervalo de Confiança) de 95%. A pesquisa compreende um grupo sênior de 50% dos entrevistados CIOs ou CTOs; a outra metade é de nível VP ou líderes superiores. A pesquisa tem escopo global, com empresas que variam em tamanho de US$ 1 bilhão a US$ 10 bilhões ou mais em receita. Os entrevistados estão amplamente distribuídos pelos setores – Bancário e Mercado de Capitais; Seguro; Aeroespacial e Defesa; Tecnologia, Mídia e Telecomunicações; Viagens, Transporte e Hotelaria; Energia, Serviços Públicos, Petróleo e Gás; Saúde; Automotivo; Consumo e Varejo; e Setor Público.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica, modernizando a TI, otimizando arquiteturas de dados e garantindo segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores organizações do setor público e empresas do mundo confiam na DXC para implementar serviços que impulsionam novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em seus departamentos de TI. Saiba mais sobre a forma como oferecemos excelência a nossos clientes e colegas no site DXC.com.

Declarações prospectivas

Todas as declarações neste comunicado à imprensa que não se relacionam direta e exclusivamente com fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Estas declarações representam expectativas e crenças atuais, e nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos em tais declarações serão alcançados. Tais declarações estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos em tais declarações, muitos dos quais estão fora do nosso controle. Para obter uma descrição por escrito desses fatores, consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023 e quaisquer informações atualizadas em registros subsequentes com a SEC. Nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer objetivo ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva possa ou será alcançado, e os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações, que são válidas apenas na data em que foram feitas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou divulgar quaisquer revisões de qualquer declaração prospectiva ou de relatar quaisquer eventos ou circunstâncias após a data deste relatório ou de refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

