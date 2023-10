La dette technique freine la croissance et la transformation de près de la moitié des entreprises mondiales

DXC Technology révèle de récentes informations provenant de cadres internationaux sur l'impact de la dette technologique ainsi qu'un plan en quatre étapes pour rembourser la dette actuelle et la prévenir à l'avenir.

ASHBURN, Virginie, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Une étude menée auprès de chefs d'entreprise par DXC Technology (NYSE: DXC), l'une des principales sociétés mondiales de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a révélé que près de la moitié (46 %) des cadres affirment que la dette technique représente le saboteur silencieux qui les empêche d'innover et de se développer.

La dette technologique correspond au coût implicite des travaux de remise en état causés par le choix d'une solution « de qualité inférieure mais rapide » plutôt que de la « bonne » solution technologique. En d'autres termes, si un investissement réalisé dans le passé s'est avéré efficace à un moment donné, il se peut qu'il ne résiste pas à l'épreuve du temps. La dette technologique tend à être une série de compromis qui conduisent à une sous-optimisation et qu'il devient de plus en plus difficile d'annuler. Bien que différente de l'obsolescence ou de la dépréciation, elle peut se mesurer en milliards pour la plupart des grandes entreprises et avoir des conséquences considérables : perte de talents, baisse de la productivité, augmentation du risque de sécurité et, en fin de compte, perturbation de la réussite de l'organisation et de sa valeur boursière.

Dans une enquête mondiale menée auprès de 750 cadres supérieurs de l'information et de la technologie, commandée par DXC Leading Edge, une équipe de praticiens expérimentés qui crée un leadership progressif axé sur la transformation de l'entreprise. S'engager dans la voie de la modernisation : De la dette technique à la croissance, la recherche préconise un recadrage de la dette technique, qui ne doit plus être considérée comme un problème à résoudre, mais plutôt comme un élément à prendre en compte dans le cadre des efforts de modernisation d'une organisation.

Selon le rapport, il existe une crise de la responsabilité en ce qui concerne la dette technologique. Parmi les cadres interrogés, 99 % ont reconnu que celle-ci représentait un risque pour leur organisation, même si trois sur quatre pensent encore que les responsables des services informatiques devraient être les seuls à assumer la responsabilité de sa résorption.

Michael Corcoran, responsable mondial de l'analyse et de l'ingénierie, a déclaré : « Nous sommes à une époque marquée par une accélération rapide de l'innovation technologique. La façon dont nous bâtissons, développons et habilitons nos équipes et nos clients évolue et, par conséquent, notre approche de la gestion du processus de modernisation doit en faire autant. Parfois, l'étendue de la dette technologique au sein de l'organisation fait qu'il est difficile pour les dirigeants de sortir de la vision de leur équipe, et c'est là qu'une tierce partie neutre peut fournir une vision holistique qui permet aux dirigeants d'envisager un nouveau point de vue. Si les chefs d'entreprise ne s'engagent pas dès maintenant à remédier à la dette technologique, cela entraînera une perte de ressources, de productivité et de talents, et entraînera d'énormes conséquences en matière de sécurité ».

Le manque de sensibilisation des chefs d'entreprise a également un impact significatif sur leur capacité à gérer la dette technique. Les dirigeants ont clairement indiqué qu'il existe des obstacles au progrès qui entravent les efforts de modernisation dans leur organisation ; 47 % des personnes interrogées ont estimé que les obstacles liés aux connaissances étaient très ou extrêmement importants, et 38 % ont fait de même pour les obstacles liés à la culture.

DXC a constaté que les entreprises peuvent réaliser 39 % d'économies grâce à la réduction de la dette technique, tout en étant en mesure de retirer 37 % des applications redondantes, et a donc défini un plan en quatre étapes pour rembourser la dette actuelle et la prévenir à l'avenir :

1. Reformuler le concept de dette de l'entreprise en modernisation

Une formulation claire de la dette des organismes est un moyen d'assurer la clarté de la vision sur la voie de la modernisation. Il est essentiel de changer d'état d'esprit pour se concentrer sur l'avenir. C'est le moment idéal pour avoir des conversations franches avec les cadres, afin de dresser le bilan de la situation.

2. Définir les opportunités

La première étape de la définition des opportunités de modernisation consiste à élargir le cercle au-delà de la responsabilité du service informatique. Le directeur de l'information et celui de la technique dirigeront la modernisation, mais l'ensemble de l'équipe dirigeante devra en assurer le succès. La coordination entre la partie commerciale et la partie technique de l'organisation est cruciale. Les directeurs techniques et les directeurs des systèmes d'information sont particulièrement bien placés pour communiquer efficacement sur la dette auprès de la direction et des autres parties prenantes de l'entreprise, avec le soutien du directeur financier. L'étape suivante pour ces dirigeants consiste à présenter des arguments clairs et convaincants pour permettre une collaboration efficace.

3. Supprimer les barrières

Chaque secteur d'activité a un profil unique, tout comme chaque organisation. Par conséquent, l'élimination des obstacles organisationnels consiste à les définir à la lumière de votre inventaire et des cartes de Wardley. Utilisez le profil de votre secteur comme référence et modifiez-le en fonction des besoins de votre organisation.

4. S'organiser pour la mise à exécution

Après avoir changé le cours de la conversation, défini les obstacles et obtenu l'alignement, une organisation peut alors se concentrer sur les objectifs souhaités et l'impact des activités. La modernisation est un processus de collaboration permanent, qui n'implique pas seulement le cercle informatique, mais l'ensemble de l'organisation. Lorsque cela est fait correctement, les avantages se font sentir dans l'ensemble de l'organisation. Des économies de coûts à la réduction des émissions de carbone, en passant par l'amélioration de la vie professionnelle des employés, il y a un argumentaire à faire valoir dans tous les secteurs d'une organisation. Lorsque la dette des entreprises est clairement perçue et articulée, elle peut être nivelée, comprise et gérée de manière réfléchie dans le cadre du bilan d'une entreprise en bonne santé.

« La dette technique est un sujet récurrent à l'intersection de l'entreprise et de la technologie. Elle est connue depuis longtemps mais souvent mal comprise. Au fur et à mesure qu'elle s'accumule, les organisations du monde entier la considèrent comme un défi majeur, inhibant leur capacité à se transformer et à servir leurs clients à l'avenir », a déclaré Dave Reid, directeur de recherche de DXC Leading Edge. « Aujourd'hui, nous publions notre étude historique pour aider nos clients et nos partenaires à s'attaquer de front à ce problème et à commencer à récolter les avantages de la modernisation et de la transformation, promis depuis longtemps mais difficiles à réaliser » .

En plus des quatre façons dont les organisations peuvent se débarrasser de la dette technologique, DXC a introduit l'Audit de la dette technologique que les chefs d'entreprise peuvent réaliser immédiatement pour comprendre le niveau de la dette technologique dans leur organisation et où se situent les obstacles qui les empêchent de s'attaquer à la dette technologique.

Méthodologie de recherche

En 2023, DXC Leading Edge a mené une enquête auprès de 750 responsables informatiques mondiaux, avec un IC (intervalle de confiance) de 95 %. L'enquête est réalisée auprès d'un groupe de cadres supérieurs composé à 50 % de directeurs de l'information ou de directeurs de la technologie, l'autre moitié étant composée de vice-présidents ou de cadres supérieurs. L'enquête a une portée mondiale et porte sur des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 10 milliards de dollars américains, voire plus. Les personnes interrogées sont largement réparties dans les secteurs suivants : banque et marchés de capitaux ; assurance ; aérospatiale et défense ; technologie, médias et télécommunications ; voyages, transports et hôtellerie ; énergie, services publics, pétrole et gaz ; soins de santé ; automobile ; consommation et commerce de détail ; et secteur public.

À propos de DXC Technology

