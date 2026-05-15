Компания Huawei и ее партнеры получили премию GSMA Global Mobile LATAM за проект Tech4Nature Mexico по защите ягуаров

МЕХИКО, 15 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Вчера компания Huawei получила премию Global Mobile (GLOMO) LATAM в номинации «Социальное воздействие в Латинской Америке» за свой проект Tech4Nature – «Природный заповедник Дзилам-де-Браво» (Tech4Nature – Dzilam de Bravo Nature Reserve) на полуострове Юкатан (Yucatan) в Мексике. Премия GLOMO, врученная ассоциацией GSMA в рамках мероприятия M360 LATAM 2026, отмечает вклад проекта в охрану окружающей среды за счет использования достижений технологического прогресса для защиты ягуаров в природном заповеднике.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026

В рамках глобального партнерства Tech4Nature между Международным союзом охраны природы (МСОП) и инициативой Huawei TECH4ALL мексиканский проект задействует передовые технологические инструменты для мониторинга и сохранения естественной среды обитания ягуара — вида, культового для полуострова Юкатан и находящегося под угрозой исчезновения.

«Эта награда отражает силу технологий, когда они используются на благо людей и планеты, — заявила Самира Эррера (Samira Herrera), директор по коммуникациям и связям с общественностью Huawei Mexico. — Проект Tech4Nature Mexico — пример того, как межотраслевое сотрудничество способно оказывать ощутимое положительное воздействие на местные сообщества и сохранение биоразнообразия».

Проект, стартовавший в 2022 году и в настоящее время находящийся на втором этапе реализации, является результатом сотрудничества между МСОП, компанией Huawei, правительством штата Юкатан, организацией C Minds, Политехническим университетом Юкатана (UPY) и местным сообществом Дзилам-де-Браво (Dzilam de Bravo). Данное решение объединяет технологию обнаружения видов и идентификацию отдельных животных на базе искусственного интеллекта, мониторинг и управление на уровне местного сообщества, а также межсекторальное взаимодействие между государственными структурами, академическими кругами, гражданским обществом и частным бизнесом.

«Проект Tech4Nature Mexico демонстрирует, что истинный потенциал технологий заключается в преобразовании данных в координацию, коллективные действия и государственную политику по охране природы. Благодаря межсекторальному сотрудничеству, ориентированному на сообщества и права человека, эта инициатива ставит такие инструменты, как искусственный интеллект, на службу экосистемам, которые поддерживают нашу экономику и наше будущее», — отметила Регина Сервера (Regina Cervera), координатор проекта Tech4Nature México в рамках проекта «Искусственный интеллект для защиты климата» (AI for Climate) организации C Minds.

С момента запуска проекта 26 фотоловушек и 60 акустических устройств, установленных в заповеднике, позволили идентифицировать более 147 видов животных, 40 из которых находятся под угрозой исчезновения. Особенно ценным достижением стало выявление 16 особей ягуара, что стало источником важнейшей информации для понимания поведения, изучения маршрутов перемещения и определения мер по сохранению этого вида, играющего ключевую роль в экологическом балансе заповедника.

Для обработки и анализа полевых данных используются облачные решения Huawei. Помимо видеозаписей с ягуарами, системой было собрано и автоматически проанализировано более 100.000 изображений и 600.000 аудиозаписей, что позволило усилить мониторинг местной фауны и экосистем, в которых она обитает. Аналитические выводы, полученные на основе этих данных, позволяют лучше понять экосистему и принимать более эффективные решения в области поддержания биоразнообразия, влияющие на формирование государственной политики в этой сфере. Помимо экологических данных, заметны и последствия на ландшафтном уровне: площадь охраняемой зоны увеличилась с 69.000 до 104.000 гектаров.

Такие технологии, как искусственный интеллект, облачные системы хранения и аналитическая обработка данных, помогли проекту Tech4Nature Mexico создать устойчивую научную модель природоохранной деятельности, сочетающую научные инновации с участием местных сообществ. Наряду с этими технологиями важную роль в проектах Tech4Nature играют решения Huawei в области беспроводной связи, обеспечивающие передачу экологических данных, — тема, вызвавшая большой интерес на M360 LATAM 2026. Мероприятие, проходившее 13 и 14 мая, собрало региональных и мировых лидеров технологической экосистемы, операторов мобильной связи, представителей правительств и связанных отраслей экономики для обсуждения методов задействования потенциала современных технологий ради лучшего будущего для всех. Премия GLOMO LATAM отмечает компании и инициативы, меняющие представление о технологиях, цифровой связанности и социальном развитии в регионе. Награда, присужденная проекту TechNature Mexico, стала признанием инновационности данного решения и его способности создавать значимые социальные и экологические преимущества для Латинской Америки.

Реализуя проект Tech4Nature Mexico, компания Huawei вновь подтверждает свою приверженность использованию технологий как инструмента для построения более устойчивого и инклюзивного будущего и поддержке проектов, способствующих защите окружающей среды и развитию местных сообществ.

О проекте Tech4Nature

В 2020 году компания Huawei и Международный союз охраны природы (МСОП) запустили глобальное партнерство Tech4Nature с целью масштабирования успешного опыта в области охраны природы посредством технологических инноваций. В соответствии с инициативой Huawei TECH4ALL и «Зеленым списком» МСОП, в рамках Tech4Nature было поддержано 13 проектов в 11 странах на основе индивидуальных решений для природоохранных задач.

Учетная запись Huawei в сети X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Подробнее об инициативе TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Подробнее о проекте Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2980004/Lead_800_500.jpg