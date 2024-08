DJI annonce sa présence à l'IFA 2024 pour présenter un nouveau drone pour vlogs, une technologie pour vélos électriques, des stations électriques portables et davantage

DJI repousse les limites du possible avec une gamme d'innovations produits sans précédent

BERLIN, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial de drones civils, de technologies de caméra innovantes et des systèmes d'entraînement pour vélos électriques, est heureux de dévoiler ses derniers produits révolutionnaires à l'IFA 2024. Du 6 au 10 septembre, les visiteurs de l'IFA Berlin auront l'opportunité de découvrir les solutions innovantes de DJI grâce à des démonstrations pratiques et des ateliers interactifs, présentant l'avenir des drones, des systèmes d'imagerie, des vélos et des stations électriques.

« Nous sommes ravis de présenter nos derniers produits à l'IFA, le salon leader de l'électronique grand public en Europe », a déclaré Christina Zhang, directrice de la stratégie d'entreprise chez DJI. « Notre objectif est de démontrer comment notre technologie de pointe peut inspirer la créativité et transformer les modes de vie tant pour les utilisateurs expérimentés que pour les novices. Cette année, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de mettre en avant notre nouveau drone pour vlogs qui tient dans la main et nos innovations révolutionnaires en matière de VTT électriques, qui ouvrent de nouvelles possibilités pour les aventures en plein air. »

Découvrez les dernières innovations en matière de drones et de caméras créatives avec DJI

DJI Neo : soyez parmi les premiers à découvrir le nouveau drone révolutionnaire qui tient dans la main de DJI, dont le lancement officiel est prévu le 5 septembre.

: soyez parmi les premiers à découvrir le nouveau drone révolutionnaire qui tient dans la main de DJI, dont le lancement officiel est prévu le 5 septembre. Drones grand public : explorez les derniers produits de drones grand public, notamment l'Avata 2, le Mini 4 Pro, l'Air 3 et le Mavic 3 Pro, qui offrent ensemble une large gamme d'expériences de vol innovantes.

explorez les derniers produits de drones grand public, notamment l'Avata 2, le Mini 4 Pro, l'Air 3 et le Mavic 3 Pro, qui offrent ensemble une large gamme d'expériences de vol innovantes. Solutions portables : découvrez en personne le polyvalent Osmo Pocket 3, l'Osmo Action 4, le micro professionnel DJI Mic 2 et l'intuitif Osmo Mobile 6. Vous trouverez également sur le stand les produits de la gamme DJI PRO annoncés cette année, dont le Focus Pro, le RS 4 et le RS 4 Pro.

Nouveaux acteurs du vélo électrique : Amflow PL et DJI Avinox

L'Amflow PL, récemment lancé, est le premier VTT électrique ultra-puissant de l'industrie avec une taille et un poids équivalents à ceux des modèles super légers. C'est également le premier VTT électrique équipé du DJI Avinox Drive System, qui intègre la technologie de pointe des moteurs et batteries DJI, offrant des performances et des fonctionnalités intelligentes sans précédent pour les vélos électriques. Le DJI Avinox propose :

Une unité d'entrainement compacte et légère de 2,52 kg délivrant un couple impressionnant de 105 N•m.

Un algorithme d'assistance intelligent offrant plusieurs modes d'assistance pour une expérience de conduite personnalisée.

Des recharges rapides en 1,5 heure de 0 à 75 % grâce à la technologie de charge rapide GaN.

Un écran de contrôle OLED couleur de 2 pouces servant de plaque tournante interactive, permettant la connectivité entre l'unité d'entraînement et un appareil mobile via l'application Avinox.

Découvrez les stations électriques portables DJI de 2024 : Power 1 000

L'IFA 2024 marque les débuts des DJI Power 1 000 sur le salon européen. Que ce soit dans les domaines grand public, professionnel, d'entreprise ou agricole, DJI bénéficie d'une riche expérience dans la recherche et le développement en matière de batteries. Ces stations électriques portables offrent des sorties de haute capacité, des ports USB-C doubles permettant une charge ultra-rapide et un niveau de bruit ultra-faible pendant la recharge. La gamme DJI Power garantit que vos appareils restent chargés, tant en extérieur qu'à domicile, offrant une alimentation silencieuse et fiable pour une variété d'applications.

Travaillez plus intelligemment grâce aux solutions DJI Delivery, Enterprise et Agriculture

Découvrez le FlyCart 30, le Matrice 350 RTK, le Matrice 30T, la gamme Mavic 3 Enterprise, le DJI Dock 2 et l'Agras T50, tous conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité dans divers secteurs.

Apprendre, créer et partager

Pour favoriser la créativité et le développement des compétences, DJI organisera une série d'ateliers professionnels et grand public animés par des experts en réalisation et des créateurs de contenu talentueux. Ces ateliers sont accessibles à tous les visiteurs de l'IFA, offrant des conseils pour créer du contenu de haute qualité en toute simplicité.

Rendez-vous à l'IFA

L'IFA se tiendra à Messe Berlin du 6 au 10 septembre 2024. Visitez le stand DJI dans le hall 17-110 pour découvrir ces innovations et assister à l'avenir de la technologie des drones, des caméras, des vélos et des solutions d'alimentation portable.

À propos de DJI

Depuis 2006, l'entreprise DJI s'est imposée comme leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. Aujourd'hui, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en promouvant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que le cyclisme, les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier comme jamais auparavant.

À propos d'Amflow

Née en 2023, Amflow est la création d'experts en technologie passionnés par le VTT. La marque s'efforce d'étonner avec une combinaison inégalée de puissance, d'autonomie et de performances, dissimulée dans des silhouettes de VTT électriques élégantes. L'engagement d'Amflow envers l'industrie du vélo électrique est de faire de ses VTT électriques la référence pour tous les cyclistes amateurs de vélos électriques, cherchant à transformer n'importe quel terrain en un paradis de possibilités.

