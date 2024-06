DMEGC Solar dévoilera de nouveaux modules à l'Intersolar Europe 2024

DONGYANG, Chine, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar a annoncé qu'elle apporterait de nouveaux modules à l'Intersolar Europe 2024. La société devrait présenter son module phare Infinity RT et plusieurs nouveaux produits sur son stand A1.120.

Les modules exposés cette fois-ci devraient être considérablement améliorés et mis en évidence en termes de puissance, d'efficacité, de fiabilité, d'empreinte carbone, etc., et l'application couvrira divers scénarios tels que résidentiel, industriel et commercial, utilitaire, FPV, Agrivoltaics, "PV + Transport", etc.

DMEGC Solar to unveil new modules at Intersolar Europe 2024

Dans la liste des livraisons de modules photovoltaïques au premier trimestre 2024 publiée par SMM le 30 mai, DMEGC Solar est entré dans le top 10 avec 4,2 GW. D'après les rapports financiers du premier trimestre des entreprises photovoltaïques, DMEGC Solar, contrairement à la plupart des entreprises ayant un flux de trésorerie négatif, maintient toujours un solide flux de trésorerie net, ce qui prouve sa valeur stratégique de respect du long terme et d'exploitation régulière. Son nouveau slogan "Infinity Power, Infinity Future" semble indiquer sa confiance dans la réalisation d'objectifs plus élevés.

Depuis le lancement des modules Infinity RT en novembre de l'année dernière, les modules ont fait de grands progrès en termes d'efficacité et de fiabilité grâce à des améliorations de l'efficacité des cellules et de la technologie des modules. Les modules ont obtenu les certifications IEC 63209 Extended Stress Test, PFAS-Free, REACH et ISO 14067, et ont obtenu de bons résultats dans les tests de modules tels que PV Magazine Test, Kiwa PVEL PV Module Reliability Scorecard et VKF Hail Test, remportant le prix TaiyangNews Top Modules et le prix Golden Module de PVTD.

Les modules Infinity RT utilisent des cellules rectangulaires de grande taille à haut rendement. Une puissance plus élevée peut réduire considérablement les coûts BOS du système tels que les supports et les câbles, réduisant ainsi le LCOE. En termes de fiabilité, DMEGC Solar fait un excellent travail : la capacité de charge du verre s'est améliorée, le risque de fissures cachées dans la cellule et de bris de verre est réduit et le niveau de résistance à la grêle augmenté.

DMEGC Solar présentera également ses nouveaux modules Greenhouse, anti-reflet et conviviaux pour divers scénarios d'application. Parmi eux, les modules Greenhouse sont conçus pour les serres et les projets PV agricoles, tandis que les modules anti-éblouissement utilisent un verre à faible reflet de haute qualité. Dans une certaine plage d'angles, l'intensité de réflexion de la lumière peut être réduite de plus de 35 % par rapport aux modules conventionnels, ce qui réduit efficacement la pollution optique et s'adapte à des environnements tels que les aéroports, les autoroutes, les chemins de fer et les bâtiments. Les modules conviviaux pour les installateurs sont conçus pour les toits résidentiels et C&I. Sa taille plus petite permet une installation par une seule personne, ce qui permet d'économiser de la main-d'œuvre et des coûts pour les installateurs.