DMEGC Solar tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei

DONGYANG, China, 3. April 2024 /PRNewswire/ -- Anfang dieses Monats gab DMEGC Solar bekannt, dass das Unternehmen offiziell dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) beigetreten ist, und erklärte, dies sei Teil seines ESG-Plans für 2024 und ein Beweis für seine treue Praxis der nachhaltigen Entwicklung.

Als weltweit größte internationale Organisation zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen will der UNGC Unternehmen zu nachhaltigen und sozial verantwortlichen Geschäftspraktiken ermutigen und die Umsetzung der zehn Prinzipien des Global Compact fördern, die Bereiche wie Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung umfassen, um eine gerechtere und nachhaltigere Weltwirtschaft zu erreichen.

DMEGC Solar ist in der Photovoltaikbranche für seine Vorteile bei der umweltfreundlichen Produktion bekannt geworden. In seiner Unternehmensvorstellung betont es das Konzept der "grünen, intelligenten und nachhaltigen" Entwicklung, das Prinzip der "Menschenorientierung" und das Ziel der "gemeinsamen Schaffung, des Miteigentums, des gemeinsamen Wohlstands und des Teilens". In öffentlichen Berichten haben wir die zahlreichen ESG-Erfolge von DMEGC Solar gesehen, darunter SA8000-Standards für soziale Verantwortung, kohlenstofffreie Fabriken, EPD-Umweltprodukte, LCA Low Carbon und Best Carbon Neutral Practitioner Award.

Im Januar 2024 wurde das Rating von DMEGC Solar in einem von MSCI ESG veröffentlichten Bericht von BB auf BBB angehoben, womit DMEGC Solar eines von nur zwei chinesischen Photovoltaik-Unternehmen ist, die dieses Rating erhalten haben. In einem weiteren Rating des Global Environmental Information Research Center (CDP) erreichte DMEGC Solar sowohl beim Klimawandel als auch bei der Wassersicherheit die Note B, was ebenfalls ein hervorragendes Ergebnis in der Photovoltaikbranche darstellt.

Laut dem zuvor veröffentlichten Jahresbericht des Unternehmens wird DMEGC Solar im Jahr 2023 mehr als 10 GW an Modulen ausliefern, was einem Anstieg von 24,27 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Lieferung hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der jährlichen Top-10-Liste der weltweiten Modulhersteller bleibt.

