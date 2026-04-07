Domino's celebra la nueva salsa insignia con acceso exclusivo a productos de marca compartida de Shinola

Los clientes que pidan una pizza Handmade Pan o Parmesan Stuffed Crust Pizza desde ahora hasta el 7 de mayo de 2026 recibirán acceso exclusivo con contraseña para comprar una selección de estilos de Shinola a una tarifa preferencial cuando la colección se lance el 8 de mayo en shinola.com/dominos. El surtido incluye una variedad de productos favoritos de Shinola personalizados con detalles sutiles de diseño de Domino's, presentados en un empaque personalizado en negro y dorado. Los artículos incluyen:

Reloj Mechanic de 39 mm ($1,350)

Reloj cronógrafo deportivo Canfield de 40 mm ($1,165)

Reloj cronógrafo deportivo Canfield de 45 mm ($975)

Reloj Runwell de 41 mm - Madreperla Negra ($600)

Reloj Runwell de 36 mm - Madreperla ($600)

Reloj Runwell de 36 mm ($565)

Neceser de viaje con cierre ($225)

Funda tecnológica para laptop ($225)

Billetera de triple pliegue ($170)

Tarjetero de cinco compartimentos ($115)

"Dos marcas icónicas con sede en Michigan se unen, y no podríamos estar más entusiasmados", afirmó Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de Marketing de Domino's. "Los clientes disfrutaban de nuestras pizzas más deliciosas a un precio accesible para todos los días y ahora ofrecemos un lujo aún más accesible regalándoles Slice Sauce, además de brindar acceso a una línea de relojes y artículos de cuero de Shinola con marca Domino's a una tarifa exclusiva. "Es una celebración de la artesanía y la calidad, que ofrece productos premium sin el precio premium".

Domino's regala su nueva Slice Sauce

La propuesta especial de Shinola se presenta tras el reciente lanzamiento de Slice Sauce de Domino's, la primera salsa de la marca creada específicamente para realzar cada bocado de pizza, ya sea para dipearla, sumergirla o rociarla. Es cremosa y aromática con un toque de parmesano; combina tan perfectamente con las pizzas más irresistibles de Domino's que la marca regalará una Slice Sauce con cada compra en línea de una pizza Handmade Pan o Parmesan Stuffed Crust, desde ahora hasta el 14 de junio. Los clientes que ordenen una pizza Handmade Pan o Parmesan Stuffed Crust también desbloquearán el acceso a un Domino's Tracker en negro y dorado, para una experiencia aún más premium.

"¿Por qué lanzamos una línea de productos con la marca Domino's para celebrar el lanzamiento de nuestra salsa Slice Sauce, nueva y tentadora? Es simple: quisimos ofrecer a nuestros clientes lujos cotidianos a su alcance", afirmó Trumbull. "Ya sea mejorando su pizza con una Slice Sauce gratis o disfrutando de una de las piezas artesanales y atemporales de Shinola a una tarifa exclusiva, ambas opciones brindan a los clientes experiencias de otro nivel, más sofisticadas".

Para recibir una Slice Sauce gratis con la compra de una pizza Handmade Pan o Parmesan Stuffed Crust y desbloquear el acceso a la colección de Domino's y Shinola, los clientes pueden realizar su pedido a través de la aplicación de Domino's o en dominos.com.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de la venta para llevar. Figura entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa global de más de 22,100 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de $20.1 mil millones de dólares en 2025. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaron el 99% de los establecimientos de Domino's a fines del tercer trimestre de 2025. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas en EE. UU. en 2025, mediante sus canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas innovadoras de pedidos.

Pedidos - dominos.com

Información de la empresa - biz.dominos.com

Activos multimedia - media.dominos.com

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949843/Slice_Sauce_Hero.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950710/Dominos_Slice_Sauce_and_Shinola_Box.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950709/45mm_Canfield_Sport_Chronograph_Watch.jpg

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FUENTE Domino's Pizza