Domino's® vuelve a ofrecer su mejor oferta de la historia para el gran torneo

"Los partidos están a punto de comenzar, y sabíamos que teníamos que ofrecer a los aficionados al baloncesto la mejor oferta posible para que pudieran disfrutar viendo el torneo con sus amigos y familiares", afirmó Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de Marketing de Domino's. "Creamos Best Deal Ever para ofrecer a los clientes la pizza que más les guste, cuando más les apetezca, a un precio irresistible. Las fiestas para ver partidos de baloncesto y la pizza van de la mano, así que si su equipo triunfa, le va mal o pende de un hilo, por lo menos su oferta de pizza será insuperable con Best Deal Ever de Domino's".

La oferta de Domino's de $9.99 incluye pizzas mezcladas a mano (Hand Tossed), en sartén hechas a mano (Handmade Pan), estilo Nueva York (New York Style), sin gluten y con masa fina y crujiente, así como una variedad de aderezos. Los clientes pueden cambiar a la masa rellena de parmesano por $3 dólares más.

¿Le apetece un poco de inspiración para comer pizzas?

¿Quiere saber qué pizzas le apetecen a sus atletas, celebridades e influencers favoritos? Domino's está haciendo equipo con los siguientes influencers de baloncesto, entre otros, quienes comparten sus combinaciones de pizza imprescindibles durante la promoción Best Deal Ever:

Jugadores de baloncesto universitarios: Cameron y Cayden Boozer JT Toppin Olivia Miles

Jordan Chiles, gimnasta estadounidense de élite

Trisha Paytas, personalidad de Internet

Courtney Cook, influencer

Kelsey Anderson, estrella de TV de reality shows

Jesse Riedel, creador de contenido, también conocido como Jesser

Para descubrir sus pizzas favoritas y añadirlas a su carrito de compras con unos cuantos clics, visite dominos.com/best-deal-ever, o pida su propia combinación ganadora en dominos.com.

