Doo Group укрепляет глобальный охват, получив лицензию CySEC для Doo Financial

News provided by

Doo Group

Nov 17, 2024, 00:53 ET

ЛИМАССОЛ, Кипр, 17 ноября 2024 г. / PRNewswire/ -- Doo Group с гордостью сообщает, что один из ее брендов — Doo Financial — получил новую лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Это достижение укрепляет приверженность Doo Group обеспечению безопасной и регулируемой среды для трейдинга своим клиентам во всем мире.

Расширение нормативной базы

Continue Reading
Doo_Group_Strengthens_Global_Reach_with_CySEC_License_for_Doo_Financial
Doo_Group_Strengthens_Global_Reach_with_CySEC_License_for_Doo_Financial

Получение новой лицензии CySEC подчеркивает широкую нормативную базу Doo Group, которая уже охватывает несколько финансовых юрисдикций, включая Великобританию, Австралию, Гонконг и Малайзию. Эта стратегическая веха отражает приверженность Doo Group обеспечению соответствия международным нормативным стандартам и приоритету безопасности клиентов. Как европейский надзорный орган, комиссия CySEC обеспечивает надежную нормативно-правовую среду и должна повышать доверие клиентов. Для Doo Group эта новая веха в нормативной сфере укрепляет ее репутацию доверенного, надежного поставщика финансовых услуг.

«Приобретение новой лицензии CySEC является важной вехой для Doo Financial, знаменующей крупный шаг в нашем постоянном росте и стратегическом расширении. Это достижение не только укрепляет нашу приверженность поддержке высочайших стандартов нормативного соответствия, но и подтверждает наше положение доверенного, надежного финансового учреждения в Европе. За счет выполнения строгих требований CySEC мы можем предложить клиентам расширенный спектр услуг, повысить прозрачность и обеспечить долгосрочную стабильность во все более сложной и динамичной финансовой среде». Костас Каппай (Costas Kappai), Doo Financial EU

Укрепление уверенности клиентов

Компания Doo Financial EU, европейское подразделение Doo Financial, теперь может обслуживать клиентов по всей Европе в соответствии с нормами и правилами Европейского агентства по финансовому надзору. Европейские клиенты получат пользу от нормативной защиты CySEC, включая безопасность средств клиентов и прозрачные методы ведения бизнеса, что обеспечит безопасную и надежную среду для трейдинга. Это событие позволяет компании Doo Financial EU предлагать свой набор финансовых услуг и продуктов для трейдинга более широкой аудитории, опираясь на доверие и надзор CySEC.

Расширяя нормативную базу, Doo Group продолжает укреплять свои позиции на мировом финансовом рынке, давая клиентам возможность уверенного трейдинга. Лицензия CySEC является очередным шагом к реализации цели Doo Group стать лидером в сфере финансовых услуг.

О компании Doo Group

Doo Group, учрежденная в 2014 году и имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, является международным поставщиком финансовых услуг, ориентированным на финансово-технологическую сферу. Осуществляя деятельность по 10 основным направлениям бизнеса, включая брокерские услуги, управление капиталом, платежи и цифровой маркетинг, мы стремимся предоставлять комплексные финансовые решения, позволяющие клиентам достигать лучшего будущего.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2557948/Doo_Group_Strengthens_Global_Reach_with_CySEC_License_for_Doo_Financial.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Doo Group posilňuje globálnu pôsobnosť s licenciou CySEC pre značku Doo Financial

Doo Group posilňuje globálnu pôsobnosť s licenciou CySEC pre značku Doo Financial

LIMASSOL, Cyprus, 15. novembra 2024 /PRNewswire/ – Skupina Doo Group s hrdosťou oznamuje, že jedna z jej značiek, Doo Financial, získala novú...
Doo Group renforce sa portée mondiale avec la licence CySEC pour Doo Financial

Doo Group renforce sa portée mondiale avec la licence CySEC pour Doo Financial

LIMASSOL, Chypre, 15 novembre 2024 /PRNewswire/-- Doo Group est fier d'annoncer que Doo Financial, l'une de ses marques, a reçu une nouvelle licence...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics