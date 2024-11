Doo Group укрепляет глобальный охват, получив лицензию CySEC для Doo Financial

ЛИМАССОЛ, Кипр, 17 ноября 2024 г. / PRNewswire/ -- Doo Group с гордостью сообщает, что один из ее брендов — Doo Financial — получил новую лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Это достижение укрепляет приверженность Doo Group обеспечению безопасной и регулируемой среды для трейдинга своим клиентам во всем мире.

Расширение нормативной базы

Получение новой лицензии CySEC подчеркивает широкую нормативную базу Doo Group, которая уже охватывает несколько финансовых юрисдикций, включая Великобританию, Австралию, Гонконг и Малайзию. Эта стратегическая веха отражает приверженность Doo Group обеспечению соответствия международным нормативным стандартам и приоритету безопасности клиентов. Как европейский надзорный орган, комиссия CySEC обеспечивает надежную нормативно-правовую среду и должна повышать доверие клиентов. Для Doo Group эта новая веха в нормативной сфере укрепляет ее репутацию доверенного, надежного поставщика финансовых услуг.

«Приобретение новой лицензии CySEC является важной вехой для Doo Financial, знаменующей крупный шаг в нашем постоянном росте и стратегическом расширении. Это достижение не только укрепляет нашу приверженность поддержке высочайших стандартов нормативного соответствия, но и подтверждает наше положение доверенного, надежного финансового учреждения в Европе. За счет выполнения строгих требований CySEC мы можем предложить клиентам расширенный спектр услуг, повысить прозрачность и обеспечить долгосрочную стабильность во все более сложной и динамичной финансовой среде». Костас Каппай (Costas Kappai), Doo Financial EU

Укрепление уверенности клиентов

Компания Doo Financial EU, европейское подразделение Doo Financial, теперь может обслуживать клиентов по всей Европе в соответствии с нормами и правилами Европейского агентства по финансовому надзору. Европейские клиенты получат пользу от нормативной защиты CySEC, включая безопасность средств клиентов и прозрачные методы ведения бизнеса, что обеспечит безопасную и надежную среду для трейдинга. Это событие позволяет компании Doo Financial EU предлагать свой набор финансовых услуг и продуктов для трейдинга более широкой аудитории, опираясь на доверие и надзор CySEC.

Расширяя нормативную базу, Doo Group продолжает укреплять свои позиции на мировом финансовом рынке, давая клиентам возможность уверенного трейдинга. Лицензия CySEC является очередным шагом к реализации цели Doo Group стать лидером в сфере финансовых услуг.

О компании Doo Group

Doo Group, учрежденная в 2014 году и имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, является международным поставщиком финансовых услуг, ориентированным на финансово-технологическую сферу. Осуществляя деятельность по 10 основным направлениям бизнеса, включая брокерские услуги, управление капиталом, платежи и цифровой маркетинг, мы стремимся предоставлять комплексные финансовые решения, позволяющие клиентам достигать лучшего будущего.

