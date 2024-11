Doo Group posilňuje globálnu pôsobnosť s licenciou CySEC pre značku Doo Financial

LIMASSOL, Cyprus, 15. novembra 2024 /PRNewswire/ – Skupina Doo Group s hrdosťou oznamuje, že jedna z jej značiek, Doo Financial, získala novú licenciu od Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu (CySEC). Tento úspech upevňuje záväzok skupiny Doo Group poskytovať bezpečné a regulované obchodné prostredie pre svojich klientov po celom svete.

Rozširovanie regulačnej pôsobnosti

Pridanie licencie CySEC zdôrazňuje rozsiahly regulačný rámec skupiny Doo Group, ktorý už pokrýva viaceré finančné jurisdikcie vrátane Spojeného kráľovstva, Austrálie, Hongkongu a Malajzie. Tento strategický míľnik odráža odhodlanie Doo Group zaistiť súlad s medzinárodnými regulačnými štandardmi a uprednostňovať bezpečnosť klientov. CySEC ako Európsky orgán dohľadu ponúka stabilné regulačné prostredie a podľa očakávania by mal zvýšiť dôveru klientov. Pre Doo Group upevňuje tento nový regulačný míľnik jej povesť dôveryhodného a spoľahlivého poskytovateľa finančných služieb.

„Získanie novej licencie od CySEC je pre Doo Financial významným míľnikom, ktorý predstavuje kľúčový krok v našom neustálom raste a strategickej expanzii. Tento úspech nielen upevňuje náš záväzok udržiavať najvyššie štandardy regulačnej excelentnosti, ale tiež prehlbuje našu pozíciu dôveryhodnej a spoľahlivej finančnej inštitúcie v rámci Európy. Zosúladením s prísnymi požiadavkami CySEC sa dostávame do lepšej pozície, aby sme klientom mohli ponúknuť vylepšené služby, podporiť väčšiu transparentnosť a zabezpečiť dlhodobú stabilitu v čoraz zložitejšom a dynamickejšom finančnom prostredí." Costas Kappai, Doo Financial EU

Posilnenie dôvery klientov

Doo Financial EU, európska pobočka Doo Financial, je teraz pripravená poskytovať služby klientom v celej Európe podľa smerníc Európskeho orgánu dohľadu. Európski klienti budú ťažiť z regulačnej ochrany CySEC, vrátane bezpečnosti klientskych fondov a transparentných obchodných praktík, ktoré zaisťujú bezpečné a dôveryhodné obchodné skúsenosti. Vďaka tomuto vývoju môže Doo Financial EU ponúkať svoj balík finančných služieb a obchodných produktov širšiemu publiku, s podporou dôveryhodnosti a dohľadu CySEC.

Rozšírením svojho regulačného dosahu skupina Doo Group naďalej upevňuje svoju pozíciu na globálnom finančnom trhu a umožňuje klientom obchodovať s dôverou. Licencia CySEC je ďalším krokom k dosiahnutiu vízie Doo Group stať sa lídrom v odvetví finančných služieb.

O skupine Doo Group

Doo Group, založená v roku 2014 so sídlom v Singapure, je medzinárodným poskytovateľom finančných služieb so zameraním na FinTech. S operáciami v 10 hlavných obchodných líniách – vrátane sprostredkovania, správy majetku, platieb a digitálneho marketingu – sme odhodlaní poskytovať komplexné finančné riešenia, ktoré umožňujú našim klientom objavovať lepšiu budúcnosť.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2557948/Doo_Group_Strengthens_Global_Reach_with_CySEC_License_for_Doo_Financial.jpg